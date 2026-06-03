تجميد الزيادات الإيجارية في أبوظبي بأثر فوري

أعلنت حكومة أبوظبي عن تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية، في جميع مناطق الإمارة، لفترة قصيرة مؤقتة وحتى إشعار آخر.

وأفاد مركز أبوظبي العقاري، في بيان، بأن هذا الإجراء يسري بأثر فوري، لافتاً إلى أنه بموجب القرار فإن جميع عقود الإيجار تُجدَّد بنسبة زيادة صفر%، طوال فترة سريان القرار، مقارنة بنسبة الزيادة المعمول بها سابقاً والبالغة 5%.

ويأتي القرار في إطار الجهود المتواصلة من حكومة أبوظبي لتعزيز استقرار سوق أبوظبي العقارية، وتوفير منظومة أكثر وضوحاً وموثوقية للسكان وقطاع الأعمال، بما يرسخ جودة الحياة ويعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.

ولفت البيان إلى أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال السنوات الماضية نمواً لافتاً في الطلب، مع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات قياسية، ما سبب زيادة في أسعار الإيجارات الجديدة بنسبة بلغت 15% على مستوى الإمارة، و23% في المناطق الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي.

وأكد البيان أن من شأن القرار الجديد أن يدعم استقرار المنظومة العقارية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السكان والشركات، حيث يُتيح لهم التخطيط للمستقبل بثقة أكبر، كما تُعزز تكاليف الإيجار الثابتة الترابط المجتمعي طويل الأمد، وتدعم المرونة الاقتصادية، وتُحفز النمو المُستدام، بما يرسخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة عالمية جاذبة تزدهر فيها المجتمعات وتنمو فيها أعمال الشركات.

وقال إن القرار يعكس التزام حكومة أبوظبي بمواصلة تطوير بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم مصالح جميع الأطراف، وتعزز من تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات.

وبحسب مركز أبوظبي العقاري، فإن من المقرر أن تُعتمد القيمة الإيجارية المحددة في آخر عقد «توثيق» مسجل للعقار كأساس لجميع عمليات تجديد عقود الإيجار وإبرام الاتفاقات الجديدة خلال فترة سريان القرار، كما يتولى مركز أبوظبي العقاري (ADREC) الإشراف على تنفيذ القرار ومتابعة الامتثال لأحكامه، إلى جانب التواصل المباشر مع جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال في جميع أنحاء الإمارة.

وأوضح أنه يمكن للمستأجرين والشركات الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات حول القرار من خلال القنوات الرسمية لمركز أبوظبي العقاري أبوظبي، بما في ذلك الموقع الإلكتروني adrec.gov.ae، وخدمة المتعاملين، والبريد الإلكتروني الرسمي.

. تجديد جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية بنسبة زيادة صفر%، طوال فترة سريان الإجراء.