«ستاندرد آند بورز غلوبال»: استمرار توسّع القطاع الخاص في دبي رغم «توترات المنطقة»

أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات، التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ارتفاع المؤشر الرئيس لدبي إلى 52 نقطة، خلال مايو الماضي، من 51.6 نقطة في أبريل السابق، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط، رغم التحديات التي فرضتها اضطرابات التجارة البحرية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويعكس استمرار المؤشر في المنطقة الإيجابية متانة اقتصاد الإمارة، وقدرته في الحفاظ على نشاط الأعمال، مستفيداً من مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والسياحة والاستثمار.

وعلى مستوى دولة الإمارات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات «PMI» من 52.1 نقطة في أبريل إلى 52.6 نقطة في مايو، ليؤكد متانة القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة، رغم التأثيرات الناجمة عن تعطل حركة الشحن البحري في المنطقة، وما صاحبها من ضغوط على سلاسل التوريد وحركة التجارة الخارجية.

وسجل الإنتاج في الإمارات، خلال مايو 2026، أسرع وتيرة نمو في ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 52.6 نقطة، ما يعكس استمرار تدفق الأعمال الجديدة.

وفي وقت ظلت ثقة الشركات إيجابية، خلال مايو، فإنها تمكنت من معالجة جزء أكبر من الطلبات المتراكمة، لتسجل الأعمال غير المنجزة أبطأ معدل منذ نحو ثلاث سنوات، وأبدت الشركات التي شملها استطلاع المؤشر تفاؤلها إزاء توقعات العام المقبل، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي ‌غير النفطي للإمارات 6.8% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج ​المحلي الإجمالي البالغ 6.2%.

وقال الخبير الاقتصادي الرئيس في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، ديفيد أوين: «ظلت التوقعات طويلة الأجل قوية، في مايو، ما يشير إلى أن الشركات لاتزال تنظر إلى التحديات الحالية على أنها مؤقتة، وتتوقع أن ينتعش النمو بسرعة».