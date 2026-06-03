12.28 مليار درهم مبيعات 10 شركات عقارية في دبي خلال مايو

سجلت 10 شركات للتطوير العقاري في دبي، مبيعات أظهرت مواصلة سوق دبي العقارية جاذبيتها للمستثمرين خلال مايو 2026.



وأظهر تحليل مقارن لمنصة «بروبرتي مونيتور» المتخصصة في البيانات العقارية، تصدر «شركة إعمار العقارية»، قائمة المطورين العقاريين من حيث إجمالي المبيعات خلال مايو 2026، بعد أن سجلت 2.74 مليار درهم عبر 665 صفقة.

وجاءت «شركة نخيل العقارية» في المركز الثاني، محققة 1.72 مليار نتجت عن 190 صفقة، تليها «شركة مِراس العقارية القابضة» في المركز الثالث بعد أن سجلت مبيعات بقيمة 1.51 مليار درهم عبر 154 صفقة.

وحلت «شركة عزيزي للتطوير العقاري» في المركز الرابع من حيث إجمالي المبيعات مسجلة 1.46 مليار درهم و1601 صفقة، في ما جاءت «شركة داماك العقارية» خامسة بعد أن حققت مبيعات بقيمة 1.22 مليار درهم عبر 578 صفقة عقارية.

أما «شركة إلينغتون العقارية» فحلت في المركز السادس بعد أن سجلت مبيعات بقيمة 1.18 مليار درهم من خلال 335 صفقة، تليها «مجموعة شوبا العقارية» في المركز السابع بإجمالي مبيعات بلغ 655.9 مليون درهم عبر 233 صفقة عقارية.

وحلت «شركة بن غاطي العقارية» في المركز الثامن بمبيعات جاوزت 643.6 مليون درهم و798 صفقة عقارية، بينما جاءت «شركة إتش آند إتش للاستثمار والتطوير العقاري» في المركز التاسع مسجلة 577.6 مليون درهم عبر 28 صفقة.

بدورها، حلّت «شركة ريبورتاج للتطوير العقاري» في المركز الـ 10 بمبيعات بلغت 577.14 مليون درهم وعبر 509 صفقات.

وبذلك، تكون شركات التطوير العقاري الـ10 سجلت إجمالي مبيعات خلال مايو 2026 جاوز 12.28 مليار درهم من خلال 5091 صفقة عقارية، في ما مثل إجمالي مبيعات الشركات العقارية الـ 10 ما نسبته 42% من أجمالي مبيعات عقارات دبي خلال مايو البالغة 29.23 مليار درهم.