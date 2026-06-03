الذهب.. الرسالة التي تكتبها البنوك المركزية قبل أن تقرأها الأسواق

لم يعد الذهب اليوم مجرد معدن ثمين يُستخدم للزينة، أو أداة استثمارية يلجأ إليها الأفراد وقت الأزمات. ما يحدث في سوق الذهب خلال السنوات الأخيرة يعكس تحولاً أعمق بكثير من حركة سعرية صاعدة أو موجة مضاربة عابرة. فحين تشتري البنوك المركزية حول العالم الذهب بأحجام كبيرة ومتواصلة، فإن الأمر لا يُقرأ فقط من زاوية العرض والطلب، بل من زاوية إعادة تشكيل موازين الثقة في النظام المالي العالمي.

ومن خلال المتابعة لحركة الذهب وقرارات البنوك المركزية، نستطيع أن أقول إن ما يحدث اليوم ليس مجرد ارتفاع في الأسعار… بل تحوّل اقتصادي عالمي يُكتب أمامنا بلغة الذهب.

وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب نحو 863 طناً خلال عام 2025، ورغم أنها جاءت أقل من مستويات عام 2024، إلا أنها بقيت عند مستويات تاريخية مرتفعة جداً مقارنة بمتوسطات ما قبل الموجة الأخيرة. كما اشترت البنوك المركزية نحو 244 طناً في الربع الأول من عام 2026 وحده، بزيادة تقارب 3% على أساس سنوي، و17% مقارنة بالربع السابق. هذه الأرقام تعني أن الذهب لا يزال حاضراً بقوة في قرارات الاحتياطي الرسمي للدول، حتى مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية.

الأهم من حجم الشراء هو دلالته. فالبنوك المركزية لا تشتري الذهب بحثاً عن ربح سريع، ولا تتعامل معه بعقلية المضارب اليومي. الذهب بالنسبة للدول أصل استراتيجي طويل الأجل، يُستخدم لتنويع الاحتياطيات، وتقليل الاعتماد على العملات الورقية، وتعزيز الثقة في الميزانيات السيادية، خصوصاً في عالم تزداد فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية.

تاريخياً، كان الدولار الأمريكي يمثل العمود الفقري للاحتياطيات العالمية. لكن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت أن حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية تراجعت إلى نحو 56.77% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بمستويات تجاوزت 70% في بداية الألفية. هذا لا يعني أن الدولار فقد مكانته، لكنه يشير إلى أن الدول تبحث بوضوح عن تنويع أكبر في احتياطياتها، والذهب يأتي في قلب هذا التحول.

ومن اللافت أيضاً أن تقرير البنك المركزي الأوروبي لعام 2026 أشار إلى أن الذهب أصبح يمثل نحو 27% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية العالمية بنهاية عام 2025، متجاوزاً حصة سندات الخزانة الأمريكية البالغة نحو 22%، وحصة اليورو البالغة نحو 15%. ورغم أن جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع يعود إلى صعود أسعار الذهب نفسها، إلا أن الرسالة واضحة: الذهب عاد ليكون ركناً أساسياً في معادلة الاحتياطيات العالمية.

الأرقام لا تتوقف عند المشتريات الفعلية فقط. ففي استطلاع مجلس الذهب العالمي لاحتياطيات البنوك المركزية لعام 2025، قال 95% من المشاركين إنهم يتوقعون ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية عالمياً خلال الاثني عشر شهراً التالية، فيما قال 43% إن بنوكهم المركزية نفسها تتوقع زيادة احتياطياتها من الذهب. وهذه نسبة قياسية تعكس تغيراً واضحاً في نظرة صناع القرار إلى المعدن الأصفر.

ما يدفع هذه الموجة ليس عاملاً واحداً فقط. هناك أولاً الرغبة في تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الاعتماد المفرط على عملة واحدة. وهناك ثانياً القلق من العقوبات المالية وتجميد الأصول، بعد أن أصبحت الاحتياطيات الأجنبية نفسها جزءاً من أدوات الصراع الجيوسياسي. وهناك ثالثاً عودة التضخم والمخاوف من تآكل القوة الشرائية للعملات. وفوق كل ذلك، هناك شعور متزايد بأن النظام المالي العالمي يتجه إلى مرحلة أكثر تعددية وأقل مركزية مما كان عليه خلال العقود الماضية.

في هذا السياق، لا يمكن قراءة ارتفاع الذهب على أنه مجرد نتيجة لخوف المستثمرين الأفراد أو اضطرابات الأسواق. عندما تشتري دولة مثل بولندا عشرات الأطنان، وتواصل دول آسيوية وناشئة تعزيز احتياطياتها، وعندما يبقى الطلب الرسمي قوياً رغم ارتفاع الأسعار، فإن ذلك يعكس قراراً استراتيجياً لا تكتيكياً.

وهنا تكمن الرسالة الأهم للمستثمرين. الذهب لا يرتفع فقط لأن الناس تخاف من الأزمات، بل لأن الدول نفسها تعيد تقييم معنى الأمان المالي. المستثمر الذكي لا يراقب السعر فقط، بل يراقب من يشتري، ولماذا يشتري، ومتى يشتري. وحين يكون المشتري بنكاً مركزياً، فإن القرار لا يصدر من قاعة تداول، بل من غرفة سياسات سيادية.

من الخطأ أيضاً الاعتقاد أن الذهب يعني نهاية الدولار أو انهيار النظام المالي الحالي. الصورة أكثر تعقيداً. الدولار لا يزال العملة المهيمنة عالمياً، ولا تزال الأسواق الأمريكية الأعمق والأكثر سيولة. لكن ما يحدث هو أن الدول لم تعد تريد أن تكون احتياطياتها مرتبطة بمصدر واحد للثقة. لذلك، يمكن القول إن الذهب لا ينافس الدولار فقط، بل يكمّل وظيفة الحماية في عالم تتراجع فيه اليقينيات الاقتصادية.

الخلاصة أن الذهب اليوم لم يعد مجرد أصل مالي يُقاس بسعر الأونصة. الذهب أصبح لغة اقتصادية تستخدمها الدول للتعبير عن رؤيتها للمخاطر القادمة. وكلما زادت مشتريات البنوك المركزية، زادت أهمية السؤال الحقيقي: ليس إلى أين يذهب سعر الذهب فقط، بل إلى أين يتجه العالم؟

وعندما تبدأ الحكومات والبنوك المركزية بالشراء بهذا الحجم، فإن الرسالة لا تكون موجهة إلى سوق المعادن فقط، بل إلى كل من يحاول قراءة مستقبل الاقتصاد العالمي.

بقلم: أحمد عنيزان

خبير أسواق مالية مختص بالذهب والمعادن النفيسة



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