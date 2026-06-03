أطلقتا حملة "نفخر بالإمارات".. منصتا "بيوت" و"دوبيزل" تجمعان قادة القطاع العقاري للاحتفاء برؤية القيادة الرشيدة

أطلقت منصتا "بيوت" و"دوبيزل" حملة مجتمعية شاملة تحت شعار "نفخر بالإمارات"، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال في القطاع العقاري بالدولة، بهدف التعبير عن عميق تقديرهم وامتنانهم لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الطموحة المستشرفة للمستقبل، وما توفره الدولة من بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة تدعم مجالات النمو والابتكار وتحقيق النجاح الاقتصادي.

وتضم هذه الحملة المبتكرة سلسلة واسعة من الرسائل المصورة والمشاركات التفاعلية التي يقدمها عدد من كبار قادة ومسؤولي شركات الوساطة العقارية الرائدة في الإمارات، لتجسد بذلك روح التكاتف والانتماء والولاء داخل القطاع العقاري الإماراتي، الذي يتبوأ مكانة متقدمة باعتباره واحداً من أكثر القطاعات حيوية وتنافسية وجاذبية على مستوى العالم.

وتسلط هذه المبادرة المتميزة الضوء على رسالة جماعية موحدة تعبّر عن مظاهر الفخر بدولة نجحت باقتدار في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى للاستثمار، وريادة الأعمال، والعيش الكريم، وجودة الحياة العصرية.

ويمثل القادة المشاركون في الحملة كبرى الشركات والمؤسسات التي واكبت عن كثب مسيرة النمو المتسارعة والمستمرة التي شهدتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، مؤكدين في مشاركاتهم أن الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الرشيدة، إلى جانب الشفافية المطلقة في التشريعات والقوانين المنظمة، والاستقرار الاقتصادي المتين، ومستويات الأمان الاستثنائية العالية، شكلت مجتمعة العوامل الرئيسية والمحركات الأساسية في ازدهار القطاع العقاري وتعزيز مستويات ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في دولة الإمارات تحقيق قفزات نوعية ومستويات قوية من النمو التصاعدي، مدعوماً بالثقة المتجذرة للمستثمرين واستدامة الطلب المتزايد من قبل الأفراد، والشركات، والمستثمرين الدوليين؛ حيث كشفت البيانات الإحصائية للسوق أنه خلال الربع الأول من عام 2026، بلغت قيمة التصرفات العقارية الإجمالية في الدولة نحو 252 مليار درهم، في مؤشر واضح وقوي يعكس حجم الزخم والنشاط المتواصل الذي يشهده السوق العقاري الإماراتي في مختلف أرجائه الحيوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيدر علي خان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت ببراعة من بناء نموذج تنموي عالمي فريد وقائم في جوهره على تمكين الإنسان، ودعم مسارات الابتكار، فضلاً عن خلق بيئة اقتصادية وتشريعية متطورة تمنح الشركات والمستثمرين الثقة الكاملة للنمو والتوسع وتحقيق النجاح المستدام.

وأشار خان في سياق حديثه إلى أن حملة "نفخر بالإمارات" لا تقتصر في مضامينها على التعبير عن توجهات شركة واحدة بمفردها، بل تمثل صوتاً جماعياً حياً لمجتمع عقاري متكامل ومتجانس يجتمع معاً للاحتفاء بدولة عظيمة كرست ورسخت مفاهيم الأمن، والاستقرار، والمرونة، والتقدم المستمر في شتى القطاعات.