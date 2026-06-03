دانوب العقارية توسّع حضورها في المملكة المتحدة بافتتاح مكتب جديد في لندن وتتطلع إلى تعزيز انتشارها في أوروبا

أعلنت دانوب العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعزيز حضورها الدولي من خلال افتتاح مكتب مبيعاتها الجديد في قلب العاصمة البريطانية لندن.

ويقع المكتب الجديد في 44 برومبتون رود بمنطقة نايتسبريدج (SW3 1BW)، ليشكّل محطة جديدة ضمن استراتيجية التوسع المتنامية للشركة في المملكة المتحدة.



ويأتي هذا الافتتاح عقب النجاح الذي حققه أول مكتب للشركة في منطقة هارو قبل عامين، والذي أسهم في بناء علاقات قوية مع المستثمرين والباحثين عن فرص استثمارية متميزة في سوق العقارات بدبي. وانطلاقًا من هذا النجاح، يهدف مكتب نايتسبريدج الجديد إلى توفير تجربة أكثر قربًا وسهولة للعملاء في وسط لندن والمناطق المجاورة، من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة وتجربة عملاء متكاملة.



كما سيضم المكتب أجنحة تسويقية متطورة وتجارب عرض افتراضية باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي(VR)، ما يمنح المستثمرين فرصة استكشاف المشاريع العقارية بطريقة تفاعلية وغامرة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.



ويعكس هذا التوسع رؤية دانوب العقارية طويلة الأمد لتعزيز حضورها العالمي من خلال شبكة من مكاتب المبيعات الاستراتيجية التي تخدم المستثمرين الدوليين المهتمين بسوق دبي العقاري المزدهر.

وفي تعليقه على هذا التوسع، قال رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: “تواصل لندن ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم المراكز الاستثمارية في العالم، ويمثل افتتاح هذا المكتب الجديد امتداداً لالتزامنا بتعزيز قربنا من عملائنا الدوليين. وبعد النجاح الذي حققه مكتب هارو، نتطلع إلى مواصلة خطط التوسع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا خلال السنوات المقبلة".



ومن المتوقع أن يشهد افتتاح مكتب نايتسبريدج حضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع العقاري من مختلف أنحاء المنطقة.