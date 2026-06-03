«فلاي دبي» تنقل 140 مليون مسافر خلال 17 عاماً

كشفت شركة «فلاي دبي» عن نقلها أكثر من 140 مليون مسافر خلال 17 عاماً، منذ بدء عملياتها في يونيو 2009، مشيرة إلى أنه انطلاقاً من مقرها في دبي، أنشأت شبكة تضم أكثر من 140 وجهة يخدمها أسطول من 97 طائرة.

وأكدت الشركة، في ذكرى انطلاق عملياتها، التزمها بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار، لافتة إلى أنها استطاعت بناء شبكة موسّعة من الوجهات في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى، والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، ومجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وذكرت الناقلة أنها أسهمت في فتح الأسواق غير المخدومة، وذلك مع افتتاح أكثر من 100 وجهة جديدة لم تكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

وأوضحت «فلاي دبي» أنها تشغل أسطولاً موحداً من 97 طائرة «بوينغ 737»، ويتضمن 26 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و68 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

وحققت «فلاي دبي» أداء مالياً قوياً آخر، في سنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت أرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي الإيرادات إلى 13.6 مليار درهم، بنمو بلغ 6%، مقارنة بـ12.8 مليار درهم، في عام 2024.

وبلغ صافي أرباح الناقلة بعد الضريبة 1.9 مليار درهم، مدفوعاً بالتوسع الاستراتيجي لشبكة الوجهات، والاستثمار المتواصل في الابتكار، وتحسين تجربة العملاء والتزامها الراسخ بخدمة الأسواق غير المخدومة برحلات الطيران.

وحققت الشركة رقماً قياسياً في أعداد المسافرين بلغ 15.7 مليون مسافر في عام 2025، مدفوعاً بالطلب المتواصل على رحلات العمل والترفيه عبر شبكتها. وكان الطلب على درجة الأعمال قوياً بشكل خاص، حيث ارتفع بنسبة 19%، مقارنة بعام 2024. وتسلّمت «فلاي دبي» 12 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» خلال عام 2025.

وتوجت الناقلة عام 2025 بحضور قوي في معرض دبي للطيران، حيث تم الإعلان عن طلبات شراء طائرات جديدة، تشمل 150 طائرة من طراز «إيرباص A321neo»، و75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. وتسهم هذه الإضافة الاستراتيجية في تنويع أسطول الشركة من الطائرات ذات الممر الواحد، وتعزيز استراتيجيتها طويلة الأجل.

وأتاحت الشراكة الاستراتيجية بين شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» لأكثر من 2.5 مليون مسافر، الاستمتاع برحلات ربط سلسلة عبر شبكة مشتركة تضم 243 وجهة في 103 دول، عبر مركز دبي العالمي للطيران في عام 2025.

ومع استمرارها في جذب مختلف الكفاءات ضمن حملات التوظيف المستمرة، نمت أعداد الموظفين في الشركة بنسبة 11%، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 6763 موظفاً بنهاية 2025.

وخلال عام 2025 وقّعت الشركة 11 اتفاقية جديدة للربط بين شركات الطيران، موسعة بذلك محفظتها لتشمل أكثر من 42 شريكاً، وموفرة لعملائها إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 وجهة عبر شبكات «فلاي دبي» وشركائها، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات مشاركة بالرمز مع «طيران كندا» و«طيران الإمارات» و«الخطوط الجوية المتحدة».

. 140 وجهة تخدمها «فلاي دبي»، بأسطول من 97 طائرة.