«الإمارات دبي الوطني» يتصدر مؤشر «إيفيدنت للذكاء الاصطناعي»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، حصوله على المرتبة الأولى في افتتاح مؤشر «إيفيدنت للذكاء الاصطناعي» (Evident AI) للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعد مؤشر «إيفيدنت للذكاء الاصطناعي» أول معيار مستقل قائم على البيانات لقياس مدى النضج في تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، حيث يتولى تقييم أكبر المؤسسات المالية في المنطقة عبر أربعة محاور رئيسة، تشمل المواهب، والابتكار، والريادة، والشفافية.

ويعكس تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة انطلاق هذا المؤشر للمرة الأولى، أداءه الاستثنائي في هذه المعايير، ما يبرز قوة استراتيجيته في مجال الذكاء الاصطناعي، ليس كأجندة تقنية منفصلة، بل كقدرة أساسية متكاملة على مستوى المؤسسة.

ويضع هذا التصنيف بنك الإمارات دبي الوطني في مرتبة متقدمة على 24 من أكبر بنوك المنطقة، في دولة الإمارات والسعودية وجنوب إفريقيا، وقطر والكويت والمغرب وإسرائيل ومصر والأردن، بحسب بيان صدر أمس.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «يُعدّ حصولنا على هذا التقدير دليلاً على تطلعاتنا لريادة المنطقة في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة التي تركز على العملاء».

وأضاف: «يتمثّل نهجنا في دمج الذكاء الاصطناعي بصورة عميقة في ثقافتنا، بما يضمن تمكين كوادرنا البشرية بشكل مباشر، من خلال تقنياتنا وتبسيط تجربة الخدمات المصرفية لعملائنا. ومع مضيّنا قدماً في مسيرتنا للتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سنواصل الاستثمار في المواهب والابتكار ومستقبل الخدمات المصرفية، بما يُعزّز مكانتنا كمجموعة مصرفية رائدة في المنطقة».

من جهتها، قالت المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة «إيفيدنت»، ألكسندرا موسوي زاده: «يعكس الأداء المتميز لبنك الإمارات دبي الوطني في مؤشر (إيفيدنت للذكاء الاصطناعي) نهجه المتوازن في التحول الرقمي، مع أداء قوي في جميع معاييرنا لقياس المواهب والابتكار والريادة».

وأضافت: «يُظهر هذا الأداء سمات البنك في وضع أسس التحول الرقمي، ويتجلى ذلك في احتضانه أعلى نسبة من المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بين بنوك المنطقة، لاسيما في مجال تنفيذ البرمجيات وإدارة المنتجات».