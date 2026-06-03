2.75 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في يومين

سجلت عقارات دبي، خلال أول يومين عقب عطلة عيد الأضحى (أمس وأول من أمس)، مبيعات بنحو 2.75 مليار درهم، عبر تنفيذ 913 مبايعة، شملت 782 صفقة لوحدة سكنية، و66 معاملة لمبانٍ، و65 معاملة لأرضٍ.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة الرهن العقاري، أمس وأول من أمس، بلغت 576.10 مليون درهم، بإجمالي معاملات بلغ 231 معاملة، توزعت بواقع 153 معاملة لوحدات سكنية، و24 معاملة لمبانٍ، و54 معاملة لأرضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات العقارية خلال يومين 484.76 مليون درهم، شملت معاملات لـ81 وحدة سكنية، ومبنى واحد، و12 قطعة أرض.

وبالنسبة للتصرفات اليومية، فقد سجلت عقارات دبي، أمس، 2.04 مليار درهم، استحوذت المبيعات منها على حصة 71.25%، بقيمة 1.45 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 366.62 مليون درهم، مستحوذة على 18.01% من إجمالي التصرفات، في حين بلغت قيمة الهبات، 218.39 مليون درهم، لتشكل نحو 10.74% من الإجمالي، ووفقاً لبيانات «أراضي دبي» بلغ عدد المبيعات، أمس، 641 مبايعة، شملت 555 مبايعة لوحدات سكنية، و54 مبايعة لمبانٍ، و32 معاملة لأرضٍ.

وشملت معاملات الرهن 108 معاملات لوحدات سكنية، و10 معاملات لمبانٍ، و38 معاملة لأراضٍ، فيما شملت معاملات الهبات 35 معاملة لوحدات سكنية، وثماني معاملات لأراضٍ.

وأظهرت البيانات أن مناطق ومجمعات عقارية مختلفة في دبي، شهدت إقبالاً لافتاً بالنسبة للمبيعات والرهن خلال الفترة الأخيرة، أبرزها «أبراج بحيرات جميرا»، و«أرجان».