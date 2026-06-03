«حرة دبي التجاري العالمي» تدعم توسع الشركات الصغيرة

أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «دي إتش إل إكسبرس»، المزود العالمي للخدمات اللوجستية الدولية، في خطوة تعكس التزامها بتطوير منظومة أعمال متكاملة، تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، والمنافسة على المستوى العالمي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الشراكة الجديدة تهدف إلى تقديم دعم عملي وعالي التأثير للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن المنطقة الحرة، مع التركيز على تعزيز قدرات الشركات، ورفع مرونتها التشغيلية، وتمكين وصولها إلى الأسواق العالمية.

وإلى جانب تقديم أسعار تفضيلية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، يرتكز هذا التعاون على برنامج «GoTrade» من «دي إتش إل»، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيوفر البرنامج تدريباً منظماً يدعم جاهزية الشركات للقيام بالتصدير، بما يُمكّنها من اكتساب الأدوات والرؤى اللازمة للتعامل مع التجارة العابرة للحدود، والتوسع على المستوى الدولي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا، والمدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس الإمارات»، محمود حاج حسين، وذلك في مكتب «دي إتش إل إكسبرس الإمارات» في دبي.

وقال البنا إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي يُعدّ محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وركيزة رئيسة في أجندة دبي الاقتصادية. وتركز المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي على تمكين الشركات من التوسع عالمياً، من خلال توفير البنية التحتية الملائمة، وشبكات التواصل، والخبرات اللازمة.

وأضاف: «من خلال الشراكة مع (دي إتش إل إكسبرس)، فإننا نوفر مورداً عملياً قيّماً إلى منظومتنا عبر برنامج (GoTrade)، الذي يزود الشركات بالمهارات والقدرات العملية اللازمة في مجال التجارة الدولية ويُمكّنها من تسريع خطط توسعها العالمية».

وأوضح أن المنطقة الحرة ستتيح الوصول إلى برنامج «GoTrade» للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي، والتي تضم أكثر من 2500 شركة من أكثر من 40 قطاعاً، تعمل ضمن أبرز المواقع التجارية في منطقة الأعمال المركزية بدبي.

وأضاف أن هذا التعاون يوفر ميزة للشركات بحيث يمكنها من الحصول على تدريب مجاني، يقدمه خبراء عبر شريك عالمي موثوق به، في قطاعَي الخدمات اللوجستية والتجارية.

من جهته، قال حاج حسين إن الوصول إلى التجارة الدولية لم يكن أكثر سهولة مما هو عليه اليوم، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات وتعقيدات عند التوسع في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن «دي إتش إل إكسبرس» تساعد الشركات على الوصول إلى الفرص العالمية، من خلال شبكتها الدولية الواسعة.

وأضاف أن الشركة - من خلال برنامج «GoTrade» - تعمل على تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة بالمعرفة العملية في مجالات رئيسة تشمل الشحن الدولي، والجمارك والتجارة الإلكترونية، والعمليات العابرة للحدود.