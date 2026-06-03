«دبي للسلع» يطرح حزمة حوافز مالية وإعفاءات من الرسوم والغرامات

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله، التي تضم حالياً أكثر من 26 ألف شركة.

وذكر المركز، في بيان، أنه طرح حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.

وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لسنوات عدة، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.

كما يوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال خصم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.

وتشمل التدابير الإضافية، الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة، و1000 درهم لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.

كما يوفر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، بينما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي «فليكسي دِسك» الانتقال إلى هذه الخدمة من دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية، ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح المركز لأعضائه النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فاعلية للموارد القائمة».

وأضاف: «نعمل على إيجاد مسارات أوضح لتوسع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية».

وبالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حوافز مخصصة لاستقطاب شركات جديدة، ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته، ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم بنسبة 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.

وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع الذهب والماس، الاستفادة من حوافز تأسيس معززة، تشمل توفيراً بنسبة تزيد على 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.

ولتسريع وتيرة تأسيس الشركات، قام المركز كذلك بتعزيز برنامج حوافز الاستشاريين، عبر زيادة نِسَب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.

وتندرج المبادرة الجديدة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه بشكل مستمر، من خلال مواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.

وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.

. خصومات على رسوم تأسيس الشركات.. وحوافز تصل إلى 25% على تجديد التراخيص.