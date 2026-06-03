«إمباور» تفتتح مركزاً للقيادة والتحكم الذكي

افتتح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أحمد بن شعفار، مركز القيادة والتحكم الجديد في المبنى الرئيس للمؤسسة.

وأفادت المؤسسة، في بيان، أمس، بأن المركز يعمل من خلال منصة متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، ويتيح من خلالها مراقبة وإدارة العمليات التشغيلية لكل محطات وشبكات التبريد التابعة للمؤسسة على مدار الساعة.

ويوفر المركز إمكانية التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها من خلال أنظمة الصيانة الاستباقية، ما يحد من فترات التوقف غير المخطط لها، ويرفع من موثوقية الخدمات المقدمة للمتعاملين.