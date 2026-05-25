مصرفيون: البنوك راعت طول فترة عطلة «الأضحى».. و«الكاش» متوافر 24 ساعة

أكد مصرفيون أن جميع الخدمات المصرفية، عبر التطبيقات الذكية وأجهزة السحب والإيداع الآلي، متوافرة على مدار الساعة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من دون عمليات صيانة، بما يضمن انسيابية التحويلات المالية وعمليات السحب والإيداع النقدي للمتعاملين.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك راعت طول فترة عطلة عيد الأضحى، ووفرت كميات كافية من «النقد» (الكاش) في أجهزة الصراف الآلي، وأتاحت السحب وفق الحدود المعتادة، وبفئات متنوعة، فضلاً عن استمرار عمل موظفي خدمة المتعاملين بالتناوب، للرد على الأمور الطارئة.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «البنوك بصورة عامة على أتم استعداد لتوفير معظم الخدمات للمتعاملين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفي مقدمتها التعاملات المصرفية الإلكترونية المتاحة على مدار 24 ساعة يومياً من دون انقطاع، أو ترتيب لعمليات صيانة خلال تلك الفترة».

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن التطبيقات الذكية للبنوك تعمل بكفاءة عالية، فضلاً عن أجهزة الصراف الآلي الخاصة بخدمات السحب والإيداع، إلى جانب أجهزة الخدمة المصرفية الذاتية التي لا تحتاج إلى موظفين.

وأضافت الهرمودي: «لن يشعر المتعاملون بأي تقصير في جانب الخدمات المالية»، لافتة إلى أنه، على مستوى سحب «النقد» من أجهزة الصراف الآلي، فقد تم التنسيق الكامل مع الشركات الخاصة بتوفير النقد ومراقبة مستوياته في الأجهزة، والتأكد من كفايته، وتزويد تلك الأجهزة بكميات إضافية منه كلما انخفض إلى الحد الأدنى، بما يضمن انسيابية وسهولة حصول المتعامل على المبالغ المطلوبة.

من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد: «تواصل البنوك في الدولة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة عالية خلال عطلة عيد الأضحى، مستفيدة من البنية الرقمية المتطورة التي تتيح للمتعاملين إنجاز معظم معاملاتهم المالية على مدار الساعة، رغم الإجازات الرسمية، والإغلاق المؤقت لعدد من الفروع التقليدية»، وأكد أحمد أن القطاع المصرفي في الدولة جاهز لتلبية ارتفاع الطلب على الخدمات المالية خلال فترة عيد الأضحى، عبر تعزيز كفاءة التطبيقات الذكية، وأجهزة الصراف الآلي، والقنوات الإلكترونية، بما يضمن انسيابية العمليات المصرفية للأفراد والشركات.

وأضاف: «تشهد الخدمات الرقمية، مثل التحويلات المالية، وسداد المدفوعات، واستخدام البطاقات البنكية، نشاطاً متزايداً خلال عطلات الأعياد، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المتعاملين على التطبيقات المصرفية الذكية التي أصبحت الخيار الأسرع والأكثر استخداماً في تنفيذ المعاملات اليومية، لذا تعمل البنوك على رفع جاهزية أنظمتها التقنية خلال المواسم والإجازات، عبر توفير فرق دعم فني وتشغيل مستمرة، إلى جانب تعزيز السيولة النقدية في أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، خصوصاً في المناطق التجارية والسياحية ومراكز التسوق».

وتابع أحمد: «أسهم التحول الرقمي الذي شهدته البنوك الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، بشكل مباشر، في تقليل الضغط على الفروع التقليدية، وساعد على ضمان استمرارية الخدمات المصرفية حتى خلال فترات العطل الرسمية الطويلة».

وقال: «يعكس استمرار كفاءة الخدمات المصرفية خلال عطلة عيد الأضحى مستوى التطور الذي حققه القطاع المالي الإماراتي، مدعوماً بالاستثمار في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، بما يعزز تجربة المتعاملين ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً متقدماً في المنطقة».

في السياق نفسه، قال المصرفي عيسى عبدالرحمن آل علي: «تستمر الخدمات المصرفية في العمل بكفاءة خلال عطلة عيد الضحى، سواء عبر القنوات الرقمية أو أجهزة الصراف الآلي. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان توافر الخدمات الأساسية للعملاء من دون انقطاع، بما في ذلك التحويلات، ودفع الفواتير، وخدمات الحسابات عبر التطبيق والموقع الإلكتروني».

وأضاف آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «تم التأكد من تغذية أجهزة الصراف الآلي بكميات كافية من النقد قبل بدء الإجازة، مع متابعة دورية لضمان توافر السيولة في مختلف المواقع، كما توجد فرق تشغيل جاهزة للتعامل مع أي احتياج طارئ لضمان عدم تأثر المتعاملين خلال فترة».

وتابع: «الخدمات الرقمية تعمل بكفاءة عالية، وتشهد نمواً مستمراً في عدد المستخدمين، ويمكن للمتعاملين إجراء التحويلات المحلية والدولية، ودفع الفواتير، وإدارة الحسابات بسهولة عبر التطبيق على مدار الساعة»، مؤكداً كذلك تعزيز البنية التقنية لضمان سرعة العمليات، واستمراريتها خلال الإجازة من دون أي تأخير.