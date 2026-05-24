غرف دبي تبحث في غانا تسهيل التجارة

بحثت غرف دبي مع عدد من الجهات والهيئات التجارية في العاصمة الغانية أكرا، سبل تطوير آليات العمل التجاري والاستثماري المشترك، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وغانا.

وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، عقدت غرف دبي اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية في جمهورية غانا، كما التقى وفد غرف دبي مع مركز غانا لترويج الاستثمار، واتحاد المستوردين والمصدرين.

وجاءت الاجتماعات على هامش فعاليات البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي إلى كل من غانا وإثيوبيا، بهدف استكشاف فرص اقتصادية جديدة.