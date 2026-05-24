تأجير فيلا فاخرة في «البراري» بـ 14 مليون درهم لعامين

أعلنت «شركة فام العقارية»، عن صفقة وصفتها بالتاريخية لتأجير فيلا فاخرة في منطقة «البراري» بدبي، بسعر قياسي بلغ 14 مليون درهم لمدة عامين، مسجلةً بذلك أعلى صفقة تأجير على الإطلاق في أحد أرقى المجمعات السكنية في الإمارة.

وأفادت الشركة في بيان لها بأنها أبرمت هذه الصفقة التاريخية لفيلا بمساحة 14 ألفاً و500 قدم مربعة، تضم خمس غرف نوم، ضمن مشروع «ذا كوليكشن» في البراري، لافتة إلى أنه تم شراء الفيلا في الأصل مقابل 54 مليون درهم، وتُدرّ حالياً عائداً إيجارياً بنسبة 12.8%.

وأوضحت «فام العقارية» أنه وبقيمة 7 ملايين درهم سنوياً، فإن هذه القيمة التأجيرية تتجاوز الرقم القياسي السابق للإيجارات في «البراري»، والبالغ 4.8 ملايين درهم سنوياً، بنسبة 46%، كما أكدت بيانات منصة «دي إكس بي إنترأكت».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة فام العقارية»، فراس المسدي: «تعكس هذه الصفقة استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، لاسيما على المساكن المصممة بعناية فائقة، والتي تُلبي احتياجات نمط حياة راقٍ، حيث تتجاوز الجودة والخصوصية معايير السوق التقليدية».

وأضاف: «تؤكد هذه الصفقة قوة السوق ومرونتها، ومكانة دبي كإحدى الوجهات العالمية الرائدة للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في اتخاذها مسكناً لهم».

وبحسب «فام العقارية»، تقع الفيلا على قطعة أرض مساحتها 16 ألف قدم مربعة، وتتميز بتصميم يركز على الخصوصية والراحة والرفاهية، مع توفير نمط حياة فاخر أشبه بالمنتجعات، كما تضم الفيلا مساحات معيشة مفتوحة رسمية وغير رسمية، ومكتباً خاصاً مزوداً بمصعد مباشر، وحديقة منسقة مع بركة مائية، وصالة رياضية مجهزة بالكامل تطل على المسبح، وجناحاً مخصصاً للراحة والعافية.

ووفقاً لـ«فام العقارية»، فإن المستأجر، وهو رجل أعمال برازيلي من أصحاب الثروات الطائلة، كان يبحث عن بيئة معيشية فريدة من نوعها.

وذكرت أنه في وقت البحث، لم تكن العقارات المتاحة للإيجار في «البراري»، بما فيها العقارات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم سنوياً، تلبي متطلبات المستأجر من حيث التصميم المعماري، والخصوصية، والتصميم الذي يراعي الصحة والرفاهية. ونتيجة لذلك، تحوّل البحث من قوائم الإيجار التقليدية إلى الفلل الفاخرة التي كانت معروضة للبيع في حدود 100 مليون درهم، حيث كانت المواصفات المطلوبة متوافرة بسهولة أكبر.

وأكدت «فام العقارية» أن مفاوضات غير معلنة أجريت على مدار شهرين مع عدد من الملاك، لاستكشاف خيارات تأجير طويلة الأجل لمنازل لم تكن مخصصة في الأصل للتأجير.