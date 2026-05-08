مكنسة روبوتية بقوة شفط كبيرة

كشفت شركة «شاومي» الصينية عن مكنسة «روبوتية» جديدة، تتمتع بقوة شفط كبيرة تصل إلى 15 ألف باسكال.

وذكرت الشركة أن المكنسة «H50 Pro» الجديدة تشتمل على فرشاة رئيسة بتصميم «مضاد للتشابك»، كما تحتوي على ذراعين جانبيين، واحد على كل جانب من الهيكل، لالتقاط الأوساخ على طول الحواف وفي الزوايا.

وللمسح توجد وسادتا مسح دوارتان في الخلف ترتفعان تلقائياً عند استشعار السجاد، مع إمكانية تمديد وسادتَي المسح لتغطية مساحة أكبر، وتعتمد المكنسة «H50 Pro» على ليزر بزاوية واسعة 129 درجة للتنقل وتجنب العوائق في المنزل، وتقوم محطة الشحن متعددة الوظائف المرفقة بغسل وسادات الممسحة، ثم تجفيفها بالهواء الساخن، لتكون جاهزة للاستخدام التالي، في حين يتم تفريغ كيس الغبار الخاص بالمكنسة تلقائياً، ما يتيح التنظيف لمدة تصل إلى 75 يوماً من دون تدخل يدوي، ويمكن التحكم في المكنسة الجديدة عبر تطبيق «شاومي Home»، أو بالأوامر الصوتية باستخدام «أمازون Alexa» و«غوغل Assistant».