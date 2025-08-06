بنك المارية المحلي يتعاون مع الفردان للصرافة لتوسيع شبكة خدمات الإيداع النقدي

أعلن بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية جديدة مع الفردان للصرافة، إحدى أبرز مزودي الخدمات المالية وأكثرهم ثقة في الدولة، وذلك لتوفير خدمات إيداع نقدي سريعة وسهلة لعملائه في كل الإمارات.



وبفضل وجود أكثر من 90 فرعاً للفردان للصرافة منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، أصبح بإمكان عملاء بنك المارية المحلي الآن التوجه إلى أقرب فرع لإيداع أموالهم النقدية في حساباتهم بسهولة تامة.

وتعكس هذه المبادرة التزام البنك المستمر بتقديم خدمات مصرفية ميسرة ومرنة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات.



وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "في الفردان للصرافة، نحرص دائمًا على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال الثقة وسهولة الوصول إلى خدماتنا. ويجسد تعاوننا مع بنك المارية المحلي هذا الالتزام، حيث نساعد الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات على إيداع أموالهم بسهولة وأمان، أينما كانوا. ومن خلال دمج خبرتنا الطويلة في تقديم الخدمات الموثوقة مع الكفاءة الرقمية لبنك المارية المحلي، نسعى لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وشمولًا. هذه الشراكة تؤكد كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تتعاون لتبسيط حياة الناس وتحقيق أثر مستدام."



وعلّق محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع الفردان للصرافة لتوسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى عدد أكبر من العملاء في مختلف مناطق الدولة. بنك المارية المحلي يوفر لعملائنا المرونة والسهولة التي يحتاجونها لإدارة أموالهم بكل سلاسة — في أي وقت ومن أي مكان. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دورنا في خدمة المجتمع، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم الشركات الصغيرة، ومساعدة الأفراد على التحكم بشكل أفضل في شؤونهم المالية".



وتأتي هذه الشراكة لتعزز شبكة البنك المتنامية من شركائه، والتي تشمل كلاً من أجهزة الصراف الآلي لبنك أبوظبي الأول، والأنصاري للصرافة، ورضا الأنصاري للصرافة، ولولو للصرافة، ولاري للصرافة.

وبانضمام الفردان للصرافة، أصبح لدى عملاء بنك المارية المحلي الآن إمكانية الوصول إلى أكثر من 700 موقع للإيداع النقدي، ما يجعلها أكبر شبكة إيداع نقود بين جميع البنوك في الدولة.