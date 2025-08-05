«أبوظبي للتنمية» ينال شهادة «أفضل بيئة عمل»

حصل صندوق أبوظبي للتنمية على شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الصادرة عن مؤسسة ®Great Place To Work العالمية.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن حصول الصندوق على الشهادة محطة بارزة في مسيرته التنموية تُجسّد التزامه الراسخ بتوفير بيئة عمل داعمة، تعزز مهارات الموظفين، وتشجعهم على الإبداع والعطاء.

وأضاف: «نعتز بهذا التقدير الذي يعكس المكانة الريادية للصندوق مؤسسةً وطنيةً تحرص على تعزيز المقومات والركائز الأساسية التي تدعم نجاح الموظفين وتطلعاتهم المستقبلية».