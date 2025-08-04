إنجاز 24 مشروعاً عقارياً في دبي خلال النصف الأول

واصل القطاع العقاري في إمارة دبي ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجلاً أداء متوازناً ونتائج تعكس متانة السوق وتنوّع خياراته الاستثمارية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعاً عقارياً بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعاً عقارياً «قيد الإنشاء» في مختلف مناطق الإمارة، ما يعكس جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء، ويعزز من وتيرة تسليم المشروعات، بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية.

وشهدت السوق العقارية في دبي، خلال النصف الأول من العام، تسجيل 90 ألفاً و337 وحدة عقارية جديدة، ما يُعدّ مؤشراً إلى النمو المستمر في السوق العقارية، ويؤكد مدى استجابة المطورين لاحتياجات السوق، لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشروعات الجاهزة والمستدامة والتي توفّر مساحات معيشية شاملة.

وتم خلال الفترة ذاتها بيع نحو 75 ألفاً و347 وحدة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 151 مليار درهم، الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرفات العقارية السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين بآفاق السوق على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، سجّلت مبيعات الفلل أداء ملحوظاً مع بيع 7167 فيلا بقيمة جاوزت 28 مليار درهم، في دلالة على تغيّر مدروس في توجهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة والمجتمعات السكنية المتكاملة.

أما على صعيد سوق الإيجارات، فقد بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,738 عقد إيجار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ462,657 عقداً في الفترة نفسها من عام 2024، مسجّلةً زيادة طفيفة بنسبة تقل عن 1%، ما يدل على حالة من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعم من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوّل من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة.

وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نمواً بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,928 عقداً مقارنة بـ217,101 عقد جديد في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتؤكد هذه الأرقام المكانة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليمياً ودولياً، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين فئات المجتمع كافة من تملك العقارات ضمن بيئة مُحفّزة ومستقرة.

وتواصل الدائرة من خلال مبادراتها الاستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تواكب تطلعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.