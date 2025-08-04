«لوتاه للوقود الحيوي» تُطلق أول «وقود مستدام» لليخوت

أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة بدولة الإمارات، إطلاق منتجها الجديد، وقود اليخوت المستدام (SYF)، وهو وقود حيوي بحري خاص تم تطويره لتلبية الطلب المتزايد على الوقود منخفض الانبعاثات والصديق للبيئة، ضمن نطاق قطاع النقل البحري، وتحديداً لليخوت الفاخرة على مستوى المنطقة.

ويُستخلص هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة والمُجمّعة من قطاعات الضيافة والمساكن والمرافق التجارية في الإمارات، ويُكرر محلياً باستخدام تقنيات متقدمة وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية.

ويُمثّل المنتج الجديد محطة مهمة في جهود الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري، بتحويل النفايات إلى طاقة بحرية نظيفة وعالية الأداء، كما أنه يُجسّد خطوة فارقة في مضمار تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، يوسف بن سعيد لوتاه: «إن رؤيتنا قائمة على مبدأ التركيز على أهداف محددة، والاجتهاد في ابتكار حلول غير عادية، ومن هذا المنطلق انبثقت فكرة وقود اليخوت المستدام، بما يُجسّد التزامنا المستمر بتحقيق الاستدامة وتعزيز الابتكار بلا حدود تحت مظلة حرصنا على دعم أهداف الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

وأضاف: «بهذا الإنجاز الفريد نحن نوفر لأصحاب اليخوت ومشغليها خياراً تشغيلياً استثنائياً واقتصادياً يُقلل من الانبعاثات، من دون المساس بالأداء والجودة والفخامة، بل إنه يرفع من مستوى الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع من أجل مستقبل أفضل للجميع».

وأكّد لوتاه، أن «المنتج الجديد والمبتكر من وقود اليخوت المستدام يُعدّ ثمرة ما يزيد على 15 عاماً من الاستثمار في تقنيات الوقود النظيف، وهو إنجاز إضافي يعزز روح الفخر والطموح والثقة بقدرتنا على تقديم إنجاز نوعي وحل إماراتي مبتكر قابل للتوسّع، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية على نطاق النقل البحري انطلاقاً من أحد أبرز القطاعات، وهو اليخوت الفاخرة».

وستُقدم شركة لوتاه للوقود الحيوي، خدمات تزويد مباشرة بالوقود في المراسي الكبرى في الدولة، مثل: مرسى دبي، وميناء راشد، ومرسى ياس وغيرها، كما سيحصل مشغلو اليخوت على شهادات رقمية وتقارير انبعاثات لدعم الامتثال البيئي وتعزيز شفافية الأداء في خدمات التأجير والملكية الخاصة.

ومن المميزات التي يتفرّد بها وقود اليخوت المستدام (SYF)، تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالديزل البحري التقليدي، كما أنه يُعدّ وقوداً متوافقاً تماماً مع محركات اليخوت الحديثة الحالية، بنسب ( B5 إلى B100)، علاوة على أنه منتج محلي بالكامل، تم التوصل إليه باستخدام مواد خام معاد تدويرها ومتجددة، وهذا المنتج أيضاً يدعم الامتثال للمعايير الدولية لاستدامة النقل البحري (IMO، EEXI، EU ETS).

ولا يقتصر تأثير وقود (SYF) على خفض الانبعاثات وحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز الاقتصاد الدائري الوطني، بتحويل النفايات اليومية إلى وقود نظيف يمكن توظيفه والاستفادة منه على نطاق أوسع في قطاع النقل البحري. ومن خلال الشراكات مع مجموعات الضيافة، ومصنّعي الأغذية، وشركات جمع النفايات، تضمن «لوتاه للوقود الحيوي» استدامة التميّز في الأداء والجودة في الإنتاج ضمن دائرة متسعة من الابتكار، ومن خلال سلسلة قيمة مغلقة تبدأ من الجمع وتنتهي بالاحتراق النظيف في محركات اليخوت الفاخرة في عرض البحار والمحيطات.