40.66 مليار درهم صافي أرباح 15 بنكاً مدرجاً في أسواق الإمارات

ارتفعت الأرباح الصافية لـ15 بنكاً مدرجاً في أسواق المال الإماراتية، في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 6.5%، مدعومة بزيادة الإيرادات التشغيلية، ما يعكس دور القطاع المصرفي كرافعة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، ويؤكد قوته ومتانته.

ووفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في سوقَي «دبي المالي»، و«أبوظبي للأوراق المالية»، فقد بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة لتلك البنوك نحو 40,66 مليار درهم، مقارنة بـ38,17 مليار درهم في النصف الأول المقارن من 2024، بزيادة قدرها نحو 2,49 مليار درهم.

الإيرادات التشغيلية

وكشف المسح عن نمو الإيرادات التشغيلية للبنوك الـ15، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 12.62%، لتصل إلى نحو 77,56 مليار درهم، مقارنة بنحو 68,87 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2024.

وتوزعت الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول بنحو 33,34 مليار درهم لخمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي، ونحو 44,2 مليار درهم لـ10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأظهر المسح نمو الأرباح «قبل الضرائب»، خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، بنسبة 10.7%، لتصل إلى نحو 48,29 مليار درهم، مقارنة بنحو 43,62 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تبلغ نحو 4,67 مليارات درهم.

«دبي المالي»

بدورها، حققت خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً صافية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بقيمة 17,93 مليار درهم، فيما بلغ الربح «قبل الضريبة» نحو 21,64 مليار درهم.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني القائمة بأرباح صافية قدرها 12,53 مليار درهم (تشمل أرباح مصرف الإمارات الإسلامي)، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15,44 مليار درهم.

وحلّ بنك المشرق ثانياً بأرباح صافية بلغت 3,47 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 4,07 مليارات درهم، تلاه مصرف الإمارات الإسلامي بأرباح صافية بلغت 1,86 مليار درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2,8 مليار درهم.

أما بنك دبي التجاري فسجّل أرباحاً صافية بقيمة 1,69 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 1,86 مليار درهم، فيما حقق مصرف عجمان أرباحاً صافية قدرها 245,09 مليون درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 265,58 مليون درهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

كما أظهر المسح تسجيل 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً صافياً بقيمة 22,72 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بينما بلغ الربح قبل الضريبة نحو 26,65 مليار درهم.

وتصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بأرباح صافية بلغت 10,65 مليارات درهم، وربح قبل الضريبة بقيمة 12,83 مليار درهم.

وحلّ بنك أبوظبي التجاري ثانياً بأرباح صافية قدرها 5,01 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بلغت 5,94 مليارات درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي بأرباح صافية بلغت 3,49 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 3,96 مليارات درهم. بدوره، سجّل بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً صافية بقيمة 1,37 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 1,51 مليار درهم، تلاه «الشارقة الإسلامي» بأرباح صافية بلغت 697,19 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 766,46 مليون درهم.

وجاء بنك الفجيرة سادساً بأرباح صافية بلغت 625,37 مليون درهم، وأرباح بعد الضريبة بقيمة 687,62 مليون درهم، تلاه بنك أم القيوين بأرباح صافية بلغت 313,76 مليون درهم، وربح قبل الضريبة بقيمة 338,87 مليون درهم.

وحل بنك الشارقة في المرتبة الثامنة بأرباح صافية بلغت 268,33 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 295,29 مليون درهم، تلاه البنك العربي المتحد بأرباح صافية بلغت 207,74 ملايين درهم، وأرباح قبل الضريبة 228,38 مليون درهم، في حين جاء البنك التجاري الدولي عاشراً بأرباح صافية بلغت 84,21 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 93,27 مليون درهم.

5 بنوك تستحوذ على 86.4% من الأرباح

استحوذت خمسة بنوك على الحصة الكبرى من الأرباح، خلال النصف الأول من عام 2025، وهي «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«المشرق» و«أبوظبي الإسلامي»، محققة ربحاً بقيمة 35,15 مليار درهم، ما يعادل نحو 86,4% من إجمالي الأرباح.