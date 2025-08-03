«غوغل» تطلق «Deep Think» لعموم المشتركين

أعلنت شركة «غوغل» عن الإتاحة العامة لنموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث «Deep Think»، الذي يوصف بقدراته المتقدمة في التفكير المنطقي والاستدلال، وذلك ضمن تطبيق «Gemini» للمشتركين في خطة «AI Ultra».

ويتميز النموذج الجديد، وهو جزء من سلسلة «Gemini 2.5»، بآلية عمل تعتمد على «تقنيات التفكير المتوازي»، ما يسمح له بتوليد ومعالجة أفكار متعددة في آن واحد. وتفوق «Deep Think» في اختبارات مرجعية على نماذج منافسة، مثل «OpenAI o3» و«Grok 4». والنموذج الجديد متعدد الوسائط، قادر على تحليل النصوص والصور والصوت، ويستند إلى نسخة سابقة حققت أداءً متقدماً يعادل مستوى الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات.