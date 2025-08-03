%59 نمواً في تداولات «ناسداك دبي» بالربع الأول

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن بورصة ناسداك دبي سجلت معدلات نمو كبيرة في حجم تداول الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع تتجاوز نسبته 59%، مقارنة بالربع الأول من 2024. وكان حجم التداول في البورصة قد سجل ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الماضي، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وذلك بنسبة بلغت 81.8%.

وأظهرت بيانات أصدرتها المؤسسة، حول أبرز أنشطة الخدمات المالية في دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي حجم تداول أسهم «ناسداك دبي» خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 11103 أسهم، مقابل 6982 سهماً خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك بالمقارنة بحجم تداول بلغ 3840 سهماً خلال الربع الأول من عام 2023.

وأوضحت البيانات المرصودة حول أداء «ناسداك دبي»، تسجيل معدلات نمو جاوزت نسبتها 32% في إجمالي عدد الصفقات المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 421 صفقة، مقارنة بعدد الصفقات خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 318 صفقة.

وكشفت بيانات المؤسسة، عن تسجيل قيمة التداولات في «ناسداك دبي» ارتفاعات كبيرة، بنسبة وصلت إلى 200% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

كما سجلت البورصة نمواً في القيمة السوقية، وفقاً لبيانات المؤسسة، بنسبة بلغت 17% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024.

وأظهرت مؤشرات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تسجيل «ناسداك دبي» معدلات نمو مستمرة ظهرت بشكل ملحوظ في المؤشرات المسجلة بشكل مجمل خلال العام الماضي، مقارنة بجميع مؤشرات عام 2023. وأوضحت البيانات ارتفاع حجم التداول في البورصة خلال عام 2024 إلى 203.493 آلاف سهم، مقارنة بحجم تداول بلغ 37.112 ألف سهم في إجمالي التداولات خلال عام 2023، فيما سجلت البورصة نمواً في القيمة السوقية، وفقاً لبيانات المؤسسة خلال عام 2024، بنسبة بلغت 73%، وذلك بالمقارنة بعام 2023.