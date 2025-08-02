6.6 مليارات درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في النصف الأول

أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، عن تسجيل نتائج مالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة صافي أرباح بقيمة 6.6 مليارات درهم.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج المالية القوية تركيز «ألفا ظبي» المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسة، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق. وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 198.4 مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي.

وشكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة «ألفا ظبي» عاملاً رئيساً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، حيث أسهمت المحافظ التابعة للمجموعة بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة، حيث تشمل المحافظ، قطاع الصناعة وقيمتها 13.4 مليار درهم، والعقارات بـ12.8 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة محفظة قطاع البناء ستة مليارات درهم، والخدمات والقطاعات الأخرى بـ3.7 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، محمد ثاني الرميثي، إن «المجموعة ركزت خلال النصف الأول على توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتها، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوّعة من الأصول عالية الجودة التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي».