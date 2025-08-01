153 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» في 7 أشهر

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني، والمكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم القيادية، إضافة إلى زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، وتوالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من عام 2025.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 19.39% منذ بداية 2025، مرتفعاً من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي (2024) إلى 6159.15 نقطة في آخر جلسات يوليو 2025، ليربح رأس المال السوقي ما يناهز 153.11 مليار درهم، ويتصدر بذلك مكاسب بورصات الخليج.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي، إلى 1.06 تريليون درهم في آخر جلسات يوليو 2025.

ودعم أداء السوق في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، نموُّ عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 28.35%، وقطاع الاتصالات بنسبة 33.51%، وقطاع الصناعة بنسبة 21.59%، إضافة إلى قطاع العقارات الذي سجّل نمواً بنسبة 20.02%.

ومنذ بداية العام الجاري، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 5.567 مليارات درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 44.09 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 38.52 مليار درهم.

وتصدّر سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعات سوق دبي المالي، منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، بنمو نسبته 112.9%، كما صعدت أسهم «أملاك» بنسبة 94.93%، و«الأغذية المتحدة» 53.33%، و«اكتتاب» 51.11%، و«دبي التجاري» 44.15%، و«دبي الإسلامي» 40.76%، و«دبي للاستثمار» 37.04%، و«دو» 33.51%، و«باركن» 26.69%.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 7.95% إلى 6159.15 نقطة، رابحاً نحو 64.69 مليار درهم في يوليو.

وأكد المدير العام لشركة «Naga.com» في منطقة الشرق الأوسط، جورج بافل، أن سوق دبي المالي حقق أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مرتفعاً بنسبة تجاوز 19% حتى أواخر يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً.

وأشار بافل لـ«الإمارات اليوم» إلى أن ذلك يأتي مدعوماً بمرونة الاقتصاد غير النفطي، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن «دبي المالي» يُظهر مؤشرات واضحة إلى نضج هيكلي، وتحوّل مستدام يعزز مكانته وجهةً استثماريةً إقليميةً وعالمية.

وأوضح بافل أن الأداء القياسي لسوق دبي المالي منذ بداية العام جاء مدفوعاً بعوامل أخرى تتمثل في الأرباح القوية التي حققتها الشركات القيادية في قطاعَي العقارات والبنوك، متوقعاً استمرار وتيرة الصعود مع توالي إفصاح الشركات عن نتائج أعمال قوية للنصف الأول من العام الجاري.

«دبي المالي» يستقطب 53.65 ألف مستثمر جديد في 6 أشهر

استقطب سوق دبي المالي نحو 53 ألفاً و655 مستثمراً جديداً، خلال النصف الأول من عام 2025، شكّل الأجانب منهم نحو 84%، ما رفع قاعدة المستثمرين إلى أكثر من 1.2 مليون مستثمر.

وأفاد بيان، صادر عن السوق، بأن شريحة المؤسسات شهدت نمواً ملحوظاً، حيث شكّلت تداولاتها نحو 71% من إجمالي قيمة التداول، كما أسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي حجم التداول.

وأوضح السوق أن نشاط التداول شهد نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 75% على أساس سنوي، ليصل إلى 692 مليون درهم، ما رفع القيمة الإجمالية للتداول إلى 85 مليار درهم بزيادة نسبتها 77% مقارنة بـ48 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2024.

كما أشار إلى أن متوسط عدد الصفقات اليومية ارتفع بنسبة 37% ليصل إلى 13 ألفاً و900 صفقة يومياً، ما يعكس مشاركة قوية من المستثمرين.

وأعلن سوق دبي المالي عن ارتفاع أرباحه قبل الضريبة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 298% على أساس سنوي لتصل إلى 777.1 مليون درهم.

وسجّل مؤشر السوق العام ارتفاعاً بنسبة 10.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس قوة السوق المحلية والتحوّل العالمي الشامل نحو أسواق مالية تتسم بالمرونة والتركيز على النمو، كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 995 مليار درهم.