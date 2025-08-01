القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تفتح باب التسجيل

دعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الخبراء والمختصين والمعنيين بالعمل المناخي، إلى التسجيل والمشاركة في فعالياتها وجلساتها رفيعة المستوى، ليكونوا جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة التغير المناخي.

وتُعقد القمة سنوياً تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وأفاد بيان، أمس، بأن الدورة الـ11 من القمة تعقد العام الجاري تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، يومَي الأول والثاني من أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.