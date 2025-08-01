«طيران الإمارات» تُطلق رحلتها اليومية إلى هانغتشو رسمياً

أطلقت «طيران الإمارات» رسمياً خدمتها اليومية الجديدة إلى هانغتشو، لتصبح البوابة الخامسة لها في البر الرئيس للصين، والثانية التي تضيفها خلال أقل من شهر بعد «شينزن».

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «أصبحت الصين واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، ونحن فخورون في (طيران الإمارات) بدورنا في دعم هذا النمو».

وأضاف: «يمثل إطلاق وجهتين جديدتين خلال شهر واحد إنجازاً مهماً يعكس التزامنا العميق بالبر الرئيس للصين، ويعزز الزخم الذي اكتسبناه ضمن استراتيجيتنا للنمو في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا على مدى العام الماضي».

وتُشغّل «طيران الإمارات» الرحلة على متن طائرتها «بوينغ ER300-777»، حيث تغادر الرحلة «ئي كيه 310» من دبي الساعة 09:40 صباحاً لتصل إلى هانغتشو الساعة 22:00 مساء، أما رحلة العودة «ئي كيه 311» فتغادر هانغتشو الساعة 00:10 بعد منتصف الليل، لتصل إلى دبي الساعة 04:55 فجراً.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه من خلال اتفاقات تبادل الرموز والـ«إنترلاين» مع خطوط جنوب الصين الجوية، والخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا)، وخطوط سيتشوان الجوية، فإنها توفر رحلات ربط معززة إلى وجهات أبعد داخل الصين.

وأكدت أن الخدمة الجديدة توفر توقيتاً مناسباً لربط المسافرين القادمين من 40 وجهة في أوروبا، و21 في إفريقيا، و13 في الشرق الأوسط، إضافة إلى البرازيل والأرجنتين، بهانغتشو عبر دبي.