«طيران الإمارات» وفنادق «IHG» تطوران برامج للشركات الصغيرة

وقّعت «طيران الإمارات» ومجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» مذكرة تفاهم، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير برامج مخصصة لتلبية احتياجات السفر الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأسواق العالمية.

وستعمل «طيران الإمارات» مع «IHG» على استكشاف سبل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتفاعل معها، من خلال مزايا مضافة ومكافآت حصرية تُسهّل رحلات العمل، من جانبها ستقدم مجموعة الفنادق حوافز سفر محسّنة وتكاملاً سلساً مع محفظتها الواسعة من الفنادق والمنتجعات حول العالم.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان: «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتلتزم (طيران الإمارات) بدعم هذه الفئة، من خلال تقديم حلول وعروض ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم في مجال السفر»، وأضاف: «يسعدنا التعاون مع مجموعة فنادق IHG لاستكشاف برامج تعود بالفائدة على عملائنا من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة عملائنا في هذا القطاع الحيوي».

من جانبه، قال نائب أول الرئيس للمبيعات العالمية في IHG، مارك سيرغوت: «يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتقديم قيمة استثنائية وتجارب سلسة ومكافآت حصرية مصممة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، ومن خلال الجمع بين خبرات IHG في مجال الضيافة وشبكة (طيران الإمارات) العالمية، فإننا نفتح آفاقاً جديدة لتمكين الشركات وتعزيز نموها في الأسواق الدولية».