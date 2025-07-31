«دبي الإسلامي» و«التركية» يستكملان صفقة تمويل طائرة

أتمّت شركة الخطوط الجوية التركية صفقة تمويل مبتكرة لطائرة إيرباص من طراز «A350»، ضمن جهود الشركة لتنويع محفظة تمويلها، وأفاد بيان، أمس، بأن الشركة أنجزت التمويل بعملة الفرنك السويسري، من خلال هيكل تمويل إسلامي بنظام الإجارة، عبر اتفاق وقّعته مع بنك دبي الإسلامي.

وأضافت الشركة أنه احتفاء بإتمام الصفقة بنجاح، فقد أقامت الخطوط الجوية التركية حفل توقيع رسمياً بمقرها الرئيس في مدينة إسطنبول.

وقال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، البروفيسور أحمد بولات: «تجسد هذه الصفقة التزامنا الراسخ بالابتكار المالي وتعزيز قدرات أسطولنا، كما تُمثّل فصلاً جديداً في مسار تعاوننا مع أبرز المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «بصفتها حاملة للرقم القياسي العالمي من موسوعة غينيس كأكثر شركة طيران تسافر إلى دول حول العالم، تقود الخطوط الجوية التركية قطاع الطيران بحجمها ورؤيتها وريادتها العالمية، ويُعدّ اختيارها للتمويل الإسلامي للمرة الأولى في تاريخها علامة فارقة لصناعتنا، وهو إنجاز نفخر بإسهامنا في تحقيقه».