«دبي الدولي» يُسجّل أعلى معدل حركة مسافرين في تاريخه

حقّق مطار دبي الدولي أداء قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه، وأفاد بيان، أمس، بأن هذا النمو السنوي البالغ 2.3% يعكس الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وتأثّر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهرَي مايو ويونيو الماضيين.

وبحسب البيان، فقد استقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري 22.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما كان أبريل، الشهر الأكثر ازدحاماً ضمن أشهر أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور ثمانية ملايين مسافر عبر جميع مبانيه.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «يُعدّ النمو المتواصل لحركة المسافرين بمطار دبي الدولي خلال فترة شهدت العديد من التحديات الإقليمية، مؤشراً واضحاً إلى القوة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات ومرونة عملياتنا التشغيلية، كما أسهم التزام فريقنا ونهج oneDXB في تعزيز قدرتنا على إدارة التحديات بكفاءة، مع الحفاظ على تجربة سفر متميّزة وضمان استمرارية الربط الجوي العالمي بسلاسة».

وأضاف: «مع دخولنا النصف الثاني من العام، فإننا نتوقع أن تشهد حركة السفر مزيداً من الزخم، لاسيما مع ذروة أواخر الصيف وموسم الشتاء الحافل بالفعاليات العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال»، لافتاً إلى أن النسخة المقبلة من «معرض دبي للطيران 2025» ستشكل محطة بارزة من المتوقع أن تتخطى الأرقام القياسية السابقة.

وتابع: «بناء على الأداء المحقق حتى الآن، والنظرة الإيجابية للأشهر المقبلة، فإننا نتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، ما سيُمكّننا من بلوغ حاجز الـ100 مليون مسافر».

ووفقاً للنتائج التشغيلية، فقد بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية، خلال النصف الأول من العام، 7.7 ملايين مسافر، بمتوسط يومي بلغ 254 ألف مسافر، فيما كان يناير، الشهر الأكثر ازدحاماً، من حيث حركة المسافرين خلال النصف الأول، حيث سجّل رقماً قياسياً شهرياً جديداً بلغ 8.5 ملايين مسافر.

وشهد المطار خلال النصف الأول من العام تسيير أكثر من 222 ألف رحلة، مع تسجيل معدل حمولة (نسبة إشغال المقاعد) بواقع 76%، كما تعامل المطار بكفاءة مع 41.8 مليون حقيبة تم تسليم 91% منها خلال 45 دقيقة من لحظة الوصول، بينما بلغ معدل الحقائب المتأخرة حقيبتين فقط لكل 1000 مسافر، في أداء يفوق المعدل العالمي المُسجّل في عام 2024 بـ6.3 حقائب لكل 1000 مسافر.

ومن المتوقع تجاوز عمليات مناولة الحقائب في مطار دبي الدولي العام الجاري 85 مليون حقيبة، وهو رقم يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 81.2 مليون حقيبة في عام 2024، فيما سجّلت الفترة بين الثالث والخامس من يناير، أعلى عدد من حيث الحقائب التي تمت مناولتها يومياً بواقع 300 ألف حقيبة.

إلى ذلك، حافظ المطار على مستويات كفاءة استثنائية في مختلف نقاط الخدمة، إذ اجتاز 99.2% من المسافرين المغادرين بوابات الجوازات في أقل من 10 دقائق، وأكمل 98.4% من القادمين إجراءات الجوازات في أقل من 15 دقيقة، بينما أتمّ 98.7% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني خلال أقل من خمس دقائق.

الأسواق والوجهات الرئيسة

حافظت الهند على مكانتها كأكبر وجهة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 5.9 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ3.6 ملايين مسافر، والمملكة المتحدة بثلاثة ملايين مسافر، ثم باكستان بـ2.1 مليون مسافر، والولايات المتحدة بـ1.6 مليون مسافر.

كما تصدرت لندن قائمة وجهات المدن الأكثر ازدحاماً، من حيث عدد المسافرين بواقع 1.8 مليون مسافر، تلتها الرياض بـ1.5 مليون، ثم مومباي بـ1.2 مليون، وجدة ودلهي بـ1.1 مليون لكل منهما، متبوعةً بإسطنبول بواقع 982 ألف مسافر.

ومن حيث الشحن، أتمّ «دبي الدولي» خلال النصف الأول مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات، بزيادة طفيفة بلغت 0.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويرتبط «دبي الدولي» حالياً بأكثر من 269 وجهة بما يزيد على 107 دول، من خلال شبكة تضم أكثر من 92 ناقلاً جوياً دولياً.