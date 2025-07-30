غداً آخر موعد للاستفادة من إعفاء «غرامة التأخّر في التسجيل» لضريبة الشركات

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها إلى الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجّلين، للإسراع بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية عن الفترة الضريبية الأولى، وذلك للاستفادة من مُبادرة الإعفاء من «غرامة التأخّر في التسجيل» لضريبة الشركات للخاضعين لها، وبعض فئات الأشخاص المعفيين من الضريبة والمُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة.

وكشفت الهيئة في بيان صحافي عن أن عدد المستفيدين من مبادرة الإعفاء من «غرامة التأخّر في التسجيل» لضريبة الشركات، حتى تاريخه، جاوز 33.9 ألف مستفيد.

وأشارت الهيئة إلى أن يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري سيكون آخر موعد للاستفادة من المبادرة لأغلب الخاضعين لضريبة الشركات، ممن تتوافق فترتهم الضريبية الأولى مع السنة الميلادية من الأول من يناير حتى 31 ديسمبر 2024، حيث يجب القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» قبل نهاية يوليو 2025، مؤكدة أنه في حال عدم استيفاء الشروط والقيام بالإجراءات المُحدَّدة بحد أقصى 31 يوليو الجاري فلن يتم الإعفاء، وستفرض على غير المسجلين غرامة التأخّر في التسجيل لضريبة الشركات التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.

وأوضحت الهيئة أنه للإعفاء من «غرامة التأخّر في التسجيل» لضريبة الشركات يُشترط أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي)، خلال مدة لا تجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى، (أو السنة المالية الأولى) بدلاً من تسعة أشهر، مؤكدة أن مبادرة الإعفاء من «غرامة التأخّر في التسجيل» تُطبّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).

وكانت الهيئة أصدرت توضيحاً عاماً بشأن مبادرة الإعفاء، يتضمن شرحاً لشروط الاستفادة من الإعفاء من «غرامة التأخّر في التسجيل»، وآلية ردّها في الحالات التي تم فيها سداد تلك الغرامة، كما يتضمن أمثلة لشروط وكيفية الاستفادة من المبادرة في حالات مختلفة، ويقدم التوضيح شرحاً للمؤهَّلين للاستفادة من المبادرة، وبعض الأشخاص المعفيين الذين يجب عليهم التسجيل لضريبة الشركات.

. 10 آلاف درهم غرامة التأخّر في التسجيل لضريبة الشركات.