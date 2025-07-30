«العربية للطيران» تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى بانكوك

أعلنت «العربية للطيران» زيادة عدد رحلاتها اليومية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من 26 أكتوبر 2025.

وستُسيّر الشركة ثلاث رحلات يومية بين مطار الشارقة الدولي ومطار سوفارنابومي الدولي، في خطوة تؤكد التزامها بتقديم خيارات سفر أكثر مرونة وراحة للمسافرين بين الإمارات وتايلاند.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسرنا توسيع خدماتنا إلى بانكوك، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتلبية تطلعات عملائنا، وتعزيز شبكة وجهاتنا عبر إضافة أسواق عالمية رئيسة، ونواصل في (العربية للطيران) الارتقاء بتجربة السفر التي نوفرها، بما يسهم في دعم نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات وتايلاند».

ووفقاً لجدول الرحلات من بانكوك وإليها، تغادر الرحلة رقم «G9816» مدينة الشارقة في تمام الساعة 07:40 صباحاً، لتصل إلى العاصمة التايلندية بانكوك في تمام الساعة 16:55 عصراً، فيما تغادر الرحلة رقم «G9817» بانكوك في تمام الساعة 17:55 مساء، لتصل إلى الشارقة الساعة 21:55 مساء، بالتوقيت المحلي للمدينتين.

بدورها، تغادر الرحلة الثانية رقم «G9821» الشارقة في تمام الساعة 21:55 مساء، لتصل إلى بانكوك في تمام الساعة 07:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تغادر الرحلة رقم «G9 822» مدينة بانكوك في تمام الساعة 08:00 صباحاً، لتصل إلى مدينة الشارقة في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

أما الرحلة الثالثة رقم «G9823»، فتغادر مدينة الشارقة في تمام الساعة 01:15 بعد منتصف الليل، لتصل إلى بانكوك في تمام الساعة 10:30 صباحاً، فيما تغادر الرحلة رقم «G9824» بانكوك في تمام الساعة 11:30 صباحاً لتصل إلى الشارقة في تمام الساعة 15:30 عصراً بالتوقيت المحلي.

وتُشغّل «العربية للطيران» أسطولاً يضم 83 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، وتقدم مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية، وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق بأسعار معقولة عبر قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة، كما تقدم «العربية للطيران» برنامج الولاء الأكثر سخاء «Air Rewards» الذي يتيح للمسافرين كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.

ويمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو عبر وكلاء السفر.