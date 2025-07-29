مكتوم بن محمد: نتائج «دبي المالي العالمي» تعكس جاذبية دبي والثقة الدولية بمكانتها

أعلن مركز دبي المالي العالمي تسجيل نتائج قياسية للنصف الأول من عام 2025، وتُمثّل أفضل أداء نصف سنوي أول له على الإطلاق، مُعززاً بذلك دوره المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشهد المركز خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انضمام عدد قياسي من الشركات الجديدة التي أسست عملياتها ضمن المركز، ليصل إجمالي عدد الكيانات المرتبطة به إلى 7700 شركة نشطة مسجلة، مقارنةً بـ6153 شركة في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو 25%.

وانضمّت 1081 شركة جديدة نشطة مسجلة إلى المركز خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، كما ارتفع عدد القوى العاملة في المركز إلى 47 ألفاً و901 شخص، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 9% مقارنةً بـ43 ألفاً و787 شخصاً في العام السابق.

نتائج غير مسبوقة

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «النتائج غير المسبوقة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها بأداء متميّز وشامل في جميع المجالات تترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة المراكز المالية الأكثر تطوراً في العالم».

وأضاف سموّه: «دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو المتعاظم، وهذه النتائج تعكس تنافسيتها وجاذبيتها والثقة الدولية بمكانتها.. نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال».

محرك أساسي

من جانبه، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «لايزال (دبي المالي العالمي) يُشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية. ويعكس أداؤنا المتواصل عبر مختلف القطاعات الرئيسة، إلى جانب مكانتنا وسمعتنا العالمية المرموقة، عمق التزامنا بدفع عجلة الابتكار، واجتذاب رؤوس الأموال العالمية، وترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وتنافسية على مستوى العالم».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تجاوز مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2025 كل التوقعات في مختلف المجالات، ويعكس هذا الأداء المتميّز قوة المنظومة المتكاملة التي نوفرها، واتساع نطاق منصتنا، وعمق الخبرات التي نوفرها للقطاع، ونؤكد التزامنا المستمر بقيادة مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي، وتعزيز صدارتنا باعتبارنا المركز المالي العالمي الأول في المنطقة».

مركز عالمي

ونجح مركز دبي المالي العالمي، من خلال مبادراته الاستراتيجية ومكانته في ترسيخ صدارة دبي المُطلقة في القطاع المالي، لتكون ضمن أفضل ثماني مدن عالمية رائدة، والوحيدة إقليمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، إلى جانب مدن كبرى، مثل لندن ونيويورك وباريس، وذلك لما تتمتع به من قدرات مالية «واسعة وعميقة» في جميع مجالات القطاع المالي.

وتُعدّ دبي حالياً المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا المُدرج ضمن أفضل المدن المالية على مستوى العالم في قطاعات عدة بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية، إذ تحتل المرتبة الخامسة في مجال التكنولوجيا المالية، والسادسة في الخدمات المهنية، والثامنة في إدارة الاستثمار، والتاسعة في البنية التحتية، والمرتبة الـ10 في بيئة الأعمال.

ويواصل «دبي المالي العالمي»، تعزيز مكانته كأكبر منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة، حيث يوجد حالياً 980 كياناً خاضعاً لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفع إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، حيث بلغت التراخيص في النصف الأول 78 ترخيصاً مقارنةً بـ61 ترخيصاً في النصف الأول 2024.

ويُعدّ تجمع البنوك وأسواق رأس المال في «دبي المالي العالمي» الأكبر من نوعه في المنطقة، وتعمل ضمن هذا القطاع حالياً 289 شركة، مرتفعة من 247 شركة في العام الماضي، بنمو نسبته 17%.

الثروات الخاصة

وتحتضن دبي أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط وفقاً لتقرير «هينلي آند بارتنرز»، ما أسهم في دعم نمو قطاع إدارة الثروات والأصول في المركز، وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بالمركز إلى 440 شركة مقارنة بـ370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 19% على أساس سنوي، ويضم المركز اليوم أكثر من 85 صندوق تحوّط، من بينها 69 صندوقاً ضمن مؤسسات «نادي المليار دولار»، كما يُدار أو يُسوَّق من خلاله أكثر من 10 آلاف صندوق.

كما يواصل «دبي المالي العالمي» ترسيخ مكانته موقعاً مفضّلاً لدى الشركات العائلية، ويضم المركز حالياً 1035 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، مقارنةً بـ600 جهة في العام الماضي، ما يُمثّل زيادة قدرها 73%، كما شهد المركز نمواً متسارعاً في عدد هيكليات التأسيس، حيث وصل عددها إلى 842 مقارنةً بـ548 في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنسبة 54% على أساس سنوي.

20 ألف مشارك

استقطبت الفعاليات الرئيسة لمركز دبي المالي العالمي، أكثر من 20 ألف مشارك من 120 دولة، ومنذ إطلاق منصّة «Ignyte» الرقمية في نهاية عام 2024، وهي منصّة تهدف إلى تسريع نمو أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال، تجاوزت قيمة المزايا التي استفاد منها المشتركون حتى الآن 182 مليون درهم، ما يعكس الأثر الاقتصادي الحقيقي للمنصّة، ويؤكد دورها الفعّال محفّزاً للنمو.

وجهة عالمية للمواهب

منذ تأسيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، أكمل 46 ألفاً و103 متعلمين برامجها التدريبية من خلال 32 شريكاً نشطاً، بما في ذلك 4947 متعلماً، خلال النصف الأول 2025، وهو أعلى رقم تسجله الأكاديمية خلال فترة ستة أشهر على الإطلاق.

قطاع التأمين وإعادة التأمين

شهد قطاع التأمين وإعادة التأمين نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال ضمن منظومة المركز إلى 135 شركة، بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بـ125 شركة في النصف الأول من عام 2024. وخلال النصف الأول 2025، تم الإعلان عن وصول إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 3.5 مليارات دولار لعام 2024، مقارنةً بـ2.6 مليار دولار في العام السابق، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 35%.

1388 شركة تكنولوجيا مالية

ارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1388 شركة، مقارنة بـ1081 شركة في النصف الأول 2024، بزيادة سنوية بنسبة 28%، وأسهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية، كما أسهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 28% في عدد الكيانات النشطة غير المالية، ليصل إلى 6335 كياناً مقارنة بــ4935 كياناً في العام السابق.

مكتوم بن محمد:

• نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال.