إصدار دليل لمستشاري الشركات العائلية في دبي

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي.

ويوفر الدليل وسيلة فاعلة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـ56 من المستشارين المتخصصين بالشركات العائلية، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من المستشارين المتمرسين في مجال الشركات العائلية ضمن فئتين، وسيتم تقديم الدليل للشركات العائلية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الاستشارية المتخصصة، لمساعدتها في اختيار الاستشاريين المتخصصين بما يشمل عمليات إعداد أطر الحوكمة العائلية والمؤسسية، وإعادة الهيكلة، وتخطيط التعاقب القيادي، والاندماج والاستحواذ، والوساطة وحل النزاعات.