تصرفات عقارات أبوظبي تسجل 51.7 مليار درهم خلال النصف الأول

أعلن مركز أبوظبي العقاري تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداء استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 141 ألفاً و67 معاملة.

وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة، لتصل إلى 32.69 مليار درهم، موزعة على 7964 معاملة، فيما سجّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6204 معاملات.

وشهد القطاع العقاري في أبوظبي اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليارات درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما سجّلت السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من اقتصادات كبرى وناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة.

وأكّد مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، المهندس راشد العميرة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية، وقال: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت أخيراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للاستثمار العقاري المستدام، وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية».