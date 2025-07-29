بنك محلي يرفع رسوم الاستخدام الدولي لبطاقات «الخصم المباشر»

قرر بنك إسلامي محلي رفع رسوم الاستخدام الدولي لبطاقة الخصم المباشر (درهم إماراتي)، لتصبح 3.14% من مبلغ كل معاملة، اعتباراً من 22 سبتمبر المقبل.

وبحسب رسائل أرسلها البنك إلى المتعاملين معه، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، قال البنك إن الرسم الحالي للاستخدام الدولي لبطاقة الخصم المباشر (درهم إماراتي) هو 2.09% من مبلغ المعاملة.

وبموجب الرفع المرتقب، يصبح الرسم الجديد، الأعلى على مستوى البنوك العاملة في الدولة، إذ تراوح رسوم بقية البنوك بين 10.5 دراهم و21 درهماً لكل عملية أو 2% من إجمالي المبلغ، بحد أدنى 20 درهماً وحد أقصى 100 درهم، وذلك بحسب مقارنة الرسم ذاته لأكبر 10 بنوك تتركز فيها نسبة 85% من متعاملي البنوك.

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «البنوك تراجع، من وقت لآخر، رسوم الخدمات بما لا يتعارض مع أنظمة المصرف المركزي، إلا أنه يجب على المتعاملين مراجعة شروط بطاقات الخصم، وغيرها من البطاقات قبل السفر، والتأكد من إمكانية استخدامها خارج الدولة وقيمة الرسوم المفروضة».

وأضافت أن هناك بدائل جيدة لبطاقات الخصم المباشر للبنوك، أقل كُلفة، مثل البطاقات الصادرة عن شركات الصرافة أو المسبقة الدفع، وهذه عادة ما تكون رسومها ثابتة ومحددة سلفاً.

وتابعت العلي: «من المهم أيضاً للمتعامل المسافر تجنب الدفع ببطاقة الخصم المباشر خارج الدولة، إذ يصاحب ذلك رسوم تحويل لعملة البلد الموجود فيه، وهذه مرتفعة للغاية ومُبَالغ فيها في أحيان كثيرة».