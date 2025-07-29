«كهرباء دبي» تنجز 7.2 ملايين معاملة رقمية في النصف الأول

أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 7.2 ملايين معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2025، وتضمنت المعاملات ما يزيد على 1.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 2.6 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إلى جانب ما يفوق 3.5 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

ووصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5%، فيما حققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروع مع 65 جهة حكومية وخاصة حتى نهاية يونيو 2025.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل مساعينا الحثيثة لتعزيز جودة الحياة الرقمية وتسريع مسيرة التحول الرقمي في الهيئة وإمارة دبي، ونحرص على الارتقاء بريادتنا في مجال توظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية وجودة، وتطوير حلول رقمية مبتكرة ترتقي بتجربة المعنيين وسعادتهم، وتساعدهم على خفض بصمتهم الكربونية ودعم جهود الاستدامة، ولدينا في الهيئة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة تواكب طموحاتنا في التحول الرقمي وجهودنا لجعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، ونتبنى سياسة (خدمات 360) في جميع خدماتنا لتقليل الإجراءات وتصفير البيروقراطية».

وتمتلك الهيئة منظومة متكاملة من القنوات الرقمية التي يتم تصنيفها «خضراء»، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وأنظمة مركز رعاية المتعاملين.

وإلى جانب توفير جميع خدماتها على القنوات الرقمية، تتيح الهيئة مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي «رمّاس»، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، ومنصة غوغل للذكاء الاصطناعي، والروبوتات، و«واتس أب للأعمال»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية.