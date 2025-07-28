"دبي لصناعات الطيران" تعلن عن اتفاقية شراء وإعادة تأجير مع يونايتد لـ 10 طائرات جديدة

أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الشركة العالمية لخدمات الطيران، اليوم أنها وقعت اتفاقية شراء مع شركة يونايتد إيرلاينز لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9 ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات التي ستُسلم بين أغسطس 2025 وفبراير 2026.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسرّنا أن نواصل تعزيز علاقتنا المتميّزة مع شركة "يونايتد". ويأتي الإعلان اليوم عن اتفاقية البيع وإعادة التأجير لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 بعد استحواذنا مؤخراً على طائرة إيرباص A321neo المؤجّرة إلى "يونايتد"، في تأكيد على التزامنا المتواصل تجاه سوق أميركا الشمالية. نُهنئ "يونايتد" على مسيرتها الناجحة، ونتطلع إلى مواصلة ترسيخ هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة."

تُعد بوينغ 737-9 إحدى طائرات الجيل الجديد من عائلة 737 ماكس، وقد صُممت لتقديم كفاءة تشغيلية أعلى، وأداء بيئي محسّن، ومستوى أفضل من الراحة للركاب ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. وتعمل الطائرة بمحركات CFM International LEAP-1B، وتتميز بأجنحة طرفية متطورة تُسهم في تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية. وتُسجل هذه العائلة من الطائرات انخفاضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها. وتمتلك وتدير "دبي لصناعات الطيران"، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطولاً يضم 750 طائرة، من بينها 225 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.