افتتاح المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر في طنجة

ألقى رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، الكلمة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر 2025 حول «المدن محايدة الكربون» في مدينة طنجة المغربية، الذي يُنظم في دورته الأولى تحت شعار «تمكين المدن الإفريقية: تمهيد الطريق نحو الحياد الكربوني».

وأشار إلى أن المنتدى يتماشى مع نتائج اتفاق الإمارات التاريخي في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28)، ومخرجات مؤتمر COP29، كما ينسجم مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 المقرر عقدها في دبي، أكتوبر المقبل، ما يعزز تأثيره الإقليمي والعالمي في صياغة خارطة الطريق الحضرية لإفريقيا.