«كهرباء دبي» و«شل» تبحثان التعاون في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من شركة «شل»، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة في العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، فاخر بدر. وتناولت المناقشات فرص التعاون في دعم الاقتصاد الدائري والأخضر والطاقة النظيفة.

وخلال الاجتماع شاركت شركة «شل» رؤى من أحدث تقاريرها بعنوان «سيناريوهات أمن الطاقة لعام 2025: الطاقة والذكاء الاصطناعي»، تستعرض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد تشكيل أنظمة الطاقة العالمية من خلال ثلاثة مسارات مختلفة: الأرخبيلات والأفق والاندفاع.

واستعرض الطاير المشروعات الرائدة التي تنفّذها الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يُعدّ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3860 ميغاواط، ومن المخطط أن تصل إلى 7260 ميغاواط بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5000 ميغاواط).

وتستخدم المرحلة السادسة من المجمع - بقدرة 1800 ميغاواط - أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تتيح استخدام الأشعة المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور. وستوفر هذه المرحلة - التي يتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة - الطاقة النظيفة لنحو 540 ألف مسكن، وستُسهم في خفض نحو 2.36 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

أما المرحلة السابعة من المجمع، فستبلغ قدرتها الإنتاجية 1600 ميغاواط، مع إمكانية زيادتها إلى 2000 ميغاواط، باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية ونظام لتخزين الطاقة في البطاريات بقدرة 1000 ميغاواط لمدة ست ساعات، بسعة إجمالية تصل إلى 6000 ميغاواط ساعة، ما يجعلها من أكبر المشروعات في العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين. وقد أبدت 47 شركة عالمية اهتمامها بالمشاركة في تنفيذ المرحلة السابعة وفق نموذج المنتج المستقل، ما يعكس الثقة الدولية بخارطة طريق دبي للطاقة النظيفة.

• مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يُعدّ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل.

• القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع تبلغ 3860 ميغاواط، ومن المخطط أن تصل إلى 7260 ميغاواط بحلول عام 2030.