بن طوق يبحث مع مسؤولين بالهند التعاون في ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد

عقد وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، أربعة لقاءات ثنائية مع كل من (ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، وتي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في الولاية، ونارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، وآر. موكوندان، الرئيس المعيّـن لاتحاد الصناعات الهندية للدورة 2025-2026). وهدفت اللقاءات التي تأتي على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية»، إلى بحث تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، لاسيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والزراعة والصناعة والغذاء والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والأخضر والابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عبدالله بن طوق أن «دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات استراتيجية شاملة ومتطورة، تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين»، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متواصلاً وزخماً متزايداً، ما أسهم في تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

إلى ذلك، عقد عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، يحيى شنار، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية.