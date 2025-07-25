22.4 ألف شركة هندية جديدة خلال النصف الأول

أطلقت «إنفستوبيا العالمية» حوارات الاقتصاد الجديد في مدينة حيدر آباد، وولاية أندرا براديش، بهدف تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس إنفستوبيا، عبدالله بن طوق المري: «نجحت (إنفستوبيا) في ترسيخ مكانتها كجسر فعّال للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث استطاعت منذ العام 2021 حتى الآن إطلاق حواراتها العالمية في خمس مدن وولايات هندية، شملت مومباي، ونيودلهي، وتشيناي، وحيدر آباد، وأندرا براديش».

وأضاف: «يُجسّد تنظيم هذا الحدث الأهمية المتزايدة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك اقتصادي واستثماري رئيس لدولة الإمارات، لاسيما مع وجود 267 ألفاً و121 شركة هندية تعمل في الأسواق الإماراتية، كما دخلت 22 ألفاً و415 شركة هندية جديدة إلى الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأشار إلى أن الإمارات استقبلت 4.23 ملايين سائح هندي خلال 2024، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع أكثر من 600 رحلة طيران أسبوعياً.