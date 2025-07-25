شراكة تتيح لمنشآت المناطق الحرة في «مدينة مصدر» تملّك العقارات في دبي

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع «مدينة مصدر للخدمات»، بهدف إتاحة المجال أمام الشركات والمنشآت القائمة في المناطق الحرة التابعة لـ«مدينة مصدر»، لامتلاك قطع أراضٍ وعقارات وفق نظام التملك الحر في دبي، ضمن إطار تنظيمي واضح ومتكامل، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «أراضي دبي» لتعزيز تنافسية السوق العقارية في الإمارة، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر إتاحة فرص جديدة لشركات المناطق الحرة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير منظومة متكاملة تتضمن ضوابط واضحة لتحديد أهلية المنشآت، وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عمليات التسجيل، وتنسيق مباشر بين «أراضي دبي» وهيئة المناطق الحرة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، وضمان سلاسة تبادل البيانات، وتوفير نظام إلكتروني متقدّم يتيح التقديم الرقمي وتتبّع الطلبات والتحقّق من المستندات، بما يعزّز الدقة والشفافية.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم خطط الشركات التوسعية، وتوفير حلول عملية تُسهّل دخولها إلى سوق دبي العقارية، كما يعكس حرص «أراضي دبي» على تبنّي سياسات منفتحة تعزز مرونة السوق، وتدعم الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد المري: «نواصل جهودنا لتوسيع نطاق الوصول إلى سوق التملك الحرة في دبي، عبر نماذج تعاون تُعزز تكامل المنظومة العقارية على مستوى الدولة. ويندرج تمكين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من التملك في الإمارة ضمن توجهاتنا نحو بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً، وتوفر خيارات عديدة للتملك».

وأضاف: «نرى في هذه الخطوة إضافة نوعية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من حيث تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز تدفّقات استثمارية جديدة تُسهم في نمو السوق واستدامتها، بما يتماشى مع تحقيق رؤية القيادة في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل عالمياً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مدينة مصدر»، أحمد باقحوم: «تعكس هذه المبادرة التزام مدينة مصدر الراسخ بدعم وتمكين الشركات، عبر تزويدها بحلول مبتكرة تلبي احتياجاتها المتنامية. إننا نطمح من خلال تسهيل إجراءات تسجيل العقارات للشركات القائمة في المناطق الحرة التابعة لـ(مدينة مصدر) إلى تمكينها من توسيع نطاق عملياتها بسلاسة، في ظل إسهامنا في دفع عجلة النمو المستدام في دولة الإمارات».