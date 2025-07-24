لالتزاماته الوظيفية.. عمر بوشهاب يغادر «إعمار العقارية»

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن استقالة عضو مجلس إدارتها، عمر حمد بوشهاب، وذلك اعتباراً من 22 يوليو الجاري، وفقاً لإفصاح نُشر في سوق دبي المالي.

وأوضحت الشركة أن الاستقالة جاءت نتيجة لالتزاماته الوظيفية، مشيرة إلى تعيين مطر سعيد الحميري، عضواً بالمجلس.

يذكر أنه تم في 14 مايو 2025، تعيين عمر بوشهاب مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.