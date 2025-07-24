«أبوظـبي الأول»: 10.63 مليارات درهم صافي أرباح النصف الأول 2025

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نما صافي أرباح المجموعة بنسبة 26%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 10.63 مليارات درهم.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 27% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 0.93 درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، بما يتوافق مع الهدف الذي حدده البنك لإبقاء هذه النسبة فوق 16% على المدى المتوسط، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29% لتصل إلى 12.83 مليار درهم خلال النصف الأول، مدفوعةً بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 16%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول بنسبة 2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 9.96 مليارات درهم، في حين ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 41% لتبلغ 8.35 مليارات درهم.

وأكد البنك أن هذا النمو تحقق نتيجة لزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 25%، إضافة إلى ارتفاع إيرادات صرف العملات الأجنبية والاستثمارات بنسبة 30%، وقد أسفر ذلك عن تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية قدره 18.31 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025.

وحافظ البنك على الأسس المتينة لميزانيته العمومية، حيث ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 7% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 568 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4%، لتصل إلى 813 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 11% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 1.34 تريليون درهم.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «تأتي هذه النتائج القوية لترسخ مكانة (أبوظبي الأول) بوصفه البنك العالمي لدولة الإمارات، ولتعكس قوة محفظة أعمالنا التي تمتاز بالقدرة على التوسع والترابط والابتكار، مع توظيف متزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وخدمة عملائنا حول العالم».