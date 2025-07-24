أرباح «دبي التجاري» الصافية ترتفع إلى 1.69 مليار درهم في 6 أشهر

سجل بنك دبي التجاري ارتفاعاً في صافي أرباحه (بعد الضرائب)، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 16.7% على أساس سنوي، وفقاً لإفصاح نُشر في سوق دبي المالي، أمس.

وحقق البنك صافي ربح قدره 1.695 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (2025)، مقارنة بنحو 1.452 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.

كما نمت أرباح البنك قبل احتساب الضرائب خلال الفترة نفسها لتصل إلى 1.862 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.595 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.19% على أساس سنوي، مسجلاً 2.82 مليار درهم، قياساً بنحو 2.71 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

كما ازدادت ودائع المتعاملين والودائع الإسلامية للعملاء في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 107.05 مليارات درهم، مقارنة بنحو 97.56 مليار درهم في نهاية 31 ديسمبر 2024.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح البنك خلال الربع الثاني، المنتهي في 30 يونيو الماضي، بنسبة 15.4% على أساس سنوي، مسجلاً 867.2 مليون درهم، مقارنة بنحو 751.46 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وتعزز النمو القوي للبنك مع تجاوز إجمالي أصوله 150 مليار درهم، للمرة الأولى في تاريخه، ما يعكس الزخم المستمر والتنفيذ الفعال لاستراتيجيته.

وأرجع البنك هذا الأداء إلى التفاعل النشط للعملاء، ونشاط الإقراض القوي، والتوسع الاقتصادي واسع النطاق المدعوم باستثمارات القطاع العام والنمو السكاني.