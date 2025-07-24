«العربية أبوظبي » تُوسّع عملياتها في «ملتان » و «فيصل آباد »

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، زيادة عدد رحلاتها إلى مدينتي فيصل آباد وملتان في باكستان، لتسهم هذه الخطوة في تعزيز السفر الجوي بين الإمارات وباكستان، وتؤكد التزام الشركة بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة لقاعدة عملائها المتنامية.

وأفاد بيان، أمس، بأن عدد الرحلات إلى مدينة ملتان ازداد من رحلتين إلى خمس رحلات أسبوعياً، وسيتم تسييرها يومياً ابتداء من سبتمبر المقبل، بينما تضاعفت الرحلات إلى مدينة فيصل أباد من رحلتين إلى أربع رحلات أسبوعياً، ما يوفر للمسافرين مزيداً من الراحة وخيارات سفر أكثر مرونة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «تُعدّ باكستان من الأسواق الرئيسة التي نخدمها انطلاقاً من أبوظبي، وتعكس زيادة عدد الرحلات إلى ملتان وفيصل أباد التزامنا بتعزيز خيارات السفر، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي بين دولتي الإمارات وباكستان، فضلاً عن توفير راحة أكبر وتجربة سفر مميزة لعملائنا».

وإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، أطلقت «العربية أبوظبي» أخيراً رحلات مباشرة جديدة إلى سيالكوت، لتوسيع حضورها في باكستان، وتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بين البلدين.

وأكدت «العربية أبوظبي» أنها تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية، مع انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطولها قبل نهاية العام، ما يُسهم في دعم خطط التوسع وإطلاق وجهات جديدة في أسواق رئيسة، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة العربية للطيران، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

يذكر أن «العربية أبوظبي» تُشغّل أسطولاً مكوّناً من 12 طائرة من طراز «إيرباص A320»، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية، مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد، مقارنة بأي مقصورة اقتصادية، كما تم تجهيز الطائرة بخدمة SkyTime، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم، كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق والوجبات الخفيفة من قائمة «SkyCafe» الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة، وتوفر «العربية للطيران» برنامج المكافآت «Air Rewards»، وهو برنامج الولاء الأكثر سخاء الذي يُتيح للمسافرين كسب النقاط وتحويلها وإنفاقها.