بنوك الدولة تلغي «أو تي بي».. وتوثق المعاملات عبر التطبيقات

تتجه البنوك العاملة في الدولة تدريجياً، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، إلى إلغاء استلام المتعاملين كلمات المرور لمرة واحدة المعروفة بـ «أو تي بي» OTP عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني للمعاملات الإلكترونية والتحويلات المالية بكافة أنواعها المحلية والخارجية، والانتقال إلى توثيق هذه المعاملات باستخدام التطبيق الذكي عبر الهاتف المحمول.

وجاء في مستند رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «بناء على تعليمات مصرف الإمارات المركزي، يرجى العلم بأنه سيتم تدريجياً إلغاء استلام كلمات المرور لمرة واحدة عبر الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، وبإمكان العملاء إتمام المعاملات الإلكترونية بكل سهولة عبر التطبيق الذكي، وذلك من خلال اختيار ميزة (التوثيق عبر تطبيق).