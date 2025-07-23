«منتدى دبي للأعمال» ينطلق في نيويورك نوفمبر المقبل

أعلنت غرف دبي تنظيم الدورة الدولية الرابعة من «منتدى دبي للأعمال» في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، في 12 نوفمبر المقبل، بهدف تعريف مجتمع الاستثمار الأميركي بالفرص المتنوعة والواعدة التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويهدف المنتدى إلى بناء قنوات جديدة أمام تدفقات رؤوس الأموال والمشروعات الاستثمارية الأميركية إلى دبي، مع التركيز على إبراز المقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، والتشريعات المحفّزة للأعمال، والبيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، كما يستعرض المنتدى المزايا الاستراتيجية التي تعزز دور دبي مركزاً رئيساً لتوسع الشركات الأميركية إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرف دبي لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية العالمية، وتعزيز جاذبية الإمارة، وجهةً مفضلةً للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ستشهد فعاليات الحدث نقاشات موسّعة حول سبل استفادة المستثمرين والشركات الأميركية من البيئة المُحفّزة لنمو الأعمال في دبي، مع استشراف آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تمكين الأعمال، وخلق الفرص النوعية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «نحرص من خلال تنظيم منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية، والتمهيد لآفاق جديدة للتعاون المشترك بما يُحفّز تنامي حركة الاستثمارات البينية وتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق النمو المستدام».