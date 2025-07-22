«طيران الإمارات» تُشغّل رحلة يومية ثالثة إلى موريشيوس

أعلنت «طيران الإمارات» إطلاق رحلة يومية ثالثة إلى موريشيوس، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التزامها بدعم السياحة الوافدة إلى الجزيرة، وستُشغّل الناقلة الرحلة الإضافية على متن طائرتها «بوينغ 777»، وذلك على الرحلة «ئي كيه 709/710».

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها تُشغّل حالياً رحلتين يومياً إلى موريشيوس على متن طائرتها العملاقة «إيرباص A380» عبر الرحلتين «ئي كيه 701/702»، و«ئي كيه 703/704»، فيما ستوفّر الرحلة اليومية الثالثة، ضمن اتفاقية تبادل الرموز مع «طيران موريشيوس»، مواعيد سفر مرنة لتلبية احتياجات المسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين، الراغبين في زيارة هذا الموقع السياحي بالمحيط الهندي، وضمان رحلات ربط سلسة ضمن شبكة الرحلات.

وبحسب «طيران الإمارات»، ستنطلق الرحلة الجديدة يومياً من دبي في تمام الساعة 06:55 صباحاً وتصل إلى موريشيوس في الساعة 13:40 ظهراً، بالتوقيت المحلي، أما رحلة العودة، فستغادر موريشيوس الساعة 18:30 مساء لتصل إلى دبي الساعة 01:10 من صباح اليوم التالي، بالتوقيت المحلي.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نتوجه بالشكر إلى السلطات في موريشيوس على دعمها في تفعيل خدمة يومية إضافية. نفخر بخدمة هذه الوجهة منذ عام 2002، وقد أسهمت رحلاتنا اليومية على طائرات A380 بشكل كبير في نمو قطاع السياحة في البلاد»، وأضاف: «من شأن الرحلة الإضافية أن تزيد السعة المقعدية على الخط بأكثر من 30%، وتوفّر خيارات سفر إضافية للمسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال، مع ربط سلس بوجهاتنا الأخرى».

وتابع: «جددنا أخيراً شراكتنا في اتفاقية تبادل الرموز مع (طيران موريشيوس)، تأكيداً لالتزامنا المشترك بالترويج للوجهة على المستوى العالمي، وتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى موريشيوس، كما يسعدنا دعم وتعزيز عمليات الناقل الوطني، التي كان لها دور في نجاحنا على هذا الخط، ومن شأن الخدمة اليومية الإضافية أن تُمكّن الشركتين من تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الوجهة».

ومنذ بدء خدمات «طيران الإمارات» إلى موريشيوس في عام 2002، نقلت الشركة أكثر من 8.8 ملايين راكب، وأكثر من 126 ألف طن من الشحنات على رحلاتها إلى الجزيرة ومنها.